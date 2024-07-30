В Москве заметили FAW Bestune B70 с шильдиком LADA

Проект по производству на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге китайского кроссовера FAW Bestune T77 под брендом LADA завершился ничем — сотрудничество прекратилось. Но почему тогда в Москве тестируют лифтбэк Bestune B70 с шильдиком отечественного бренда и закамуфлированной передней частью кузова?

Фотографию необычного FAW Bestune B70 опубликовал telegram-канал «Русский автомобиль», уточнив, что машина замечена на МКАДе. А необычное в ней то, что на крышке ее багажника красуется логотип LADA, сочетающийся с «родными» эмблемами Bestune и B70.

Можно было бы подумать, что это — просто невинная шутка. Но по данным «Русского автомобиля», передняя часть китайского лифтбэка была скрыта под камуфляжной пленкой, которая обычно используется во время дорожных испытаний предсерийных моделей. Неужели АВТОВАЗ и FAW возобновили сотрудничество? Ответа на этот вопрос пока, увы, нет.

Напомним, что FAW Bestune B70 сегодня продается в России официально, а совсем недавно он был на тест-драйве портала «АвтоВзгляд» (обзор можно найти здесь). Для лифтбэка предложено два двигателя (1,5 и 2,0 литра) и две коробки передач — шестиступенчатый «автомат» и семидиапазонный «робот». Стартовая цена без учета скидок — 2 450 000 рублей.