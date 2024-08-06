Все это ложь: Volkswagen опроверг свое возвращение в Россию через Китай

Для начала напомним, что под маркой Jetta в рамках совместного предприятия автоконцерн FAW выпускает машины с «начинкой» от Volkswagen. Более того, эти китайские автомобили являются практически клонами немецких моделей. Чего товарищи из Поднебесной не только не скрывают, но и активно используют в своих маркетинговых программах, вовсю рекламируя германское качество своих авто.

Присутствует Jetta и на отечественном рынке. Однако транспортные средства марки поступают к нам исключительно неофициально. Что создает ряд проблем как дилерам, так и автовладельцам. Потому вопрос о том, как наладить официальные поставки — более чем актуален. И вот, наконец, показалось, что решение найдено. Ведь китайская сторона активно стала рекламировать начало официальных продаж в РФ. Но все оказалось не так-то просто.

До поры до времени немецкая сторона сохраняла молчание и делала вид, что не в курсе происходящего. Но когда журналисты начали задавать «гансам» неудобные вопросы, VW поспешил откреститься от происходящего. А вдогонку пожурил партнеров из КНР, пригрозив им санкциями.

— Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном являются необоснованными и ложными, — цитирует ТАСС ответ представителей бренда немецкой газете Die Zeit.

Вот так, похоже, и закончились «официальные» поставки Jetta на российский рынок.