На российском рынке начались продажи Toyota Levin

Если говорить о габаритах «китайца», то они полностью соответствуют стандартам гольф-класса — 4640 мм в длину при колесной базе 2700 мм. Что несколько больше, чем, например, у той же LADA Vesta. Впереди использована подвеска типа «МакФерсон», сзади — независимая на двойных поперечных рычагах.

В Россию Toyota Levin приходит с полуторалитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 115 л.с. Примечательно, что в Китае столько же «лошадей» у двигатель объемом 1,2 л, а полуторалитровый несколько мощнее — 121 л.с. К тому же, там можно приобрести гибрид с электромеханической коробкой. В комплектацию Levin входят подушки безопасности, ABS, ESC, система кондиционирования, мультимедиа и другие опции. Салон, как пишет издание rg.ru, обит тканью.

Ну и, наконец, перейдем к самому, пожалуй, животрепещущему вопросу — цене новинки рынка. В КНР, понятное дело, Toyota Levin стоит дешевле, чем у нас. Там ее цена варьируется в диапазоне от 117 до 156 тысяч юаней. В пересчете на «деревянные» — от 1,38 до 1,84 млн. руб. Однако добравшись до РФ, автомобиля прибавил в стоимости: у нас его предлагают за 2, 25 млн рублей.