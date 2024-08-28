«Автотор» запустил в Калининграде завод электродвигателей

О том, что самый западный российский автозавод намерен в самом обозримом будущем создать в Калининградской области мощный кластер автокомпонентов, было заявлено чуть более года назад. И вот одна из первых «ласточек» амбициозного проекта уже в строю.

Фабрика по производству электродвигателей, рассчитанная на выпуск 60 000 движков в год, заработала, приступив к выпуску тестовой партии электрических моторов. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители «Автотора», «производственная линия включает в себя участки для изготовления статоров и их пропитки, сборки роторов и электродвигателей. Автоматизированный конвейер оснащен высокотехнологичным оборудованием с механическими и оптическими точками контроля, обеспечивающими максимально высокие показатели качества при производстве отдельных компонентов и сборке электродвигателей».

Пока линейка производимой продукции состоит из электродвигатели мощностью от 23 кВт до 140 кВт. для различных видов легкового электротранспорта, но в планах предприятия выпуск электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники, лодочного транспорта. Так же планируется установка оборудования по сборке электрической силовой установки 3 в 1 (электродвигатель, редуктор, инвертор).