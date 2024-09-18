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LADA Largus получил новую комплектацию

Автомобиль обзавелся более современным интерьером

Список комплектаций LADA Largus пополнился версией Comfort, которая на ступень выше базовой. Одним из главных новшеств салона стали дверные карты иного дизайна: их оборудовали полноценными ручками вместо литых карманов.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение LADA Largus получил новую комплектацию

Для новых версий «Ларгуса» производители предусмотрели багажные рейлинги и мультимедийную систему. Минимальная стоимость автомобиля в исполнении Comfort составит 1 760 000 рублей. Степень готовности новинки уже проверил директор АВТОВАЗа по программам и продуктам Олег Груненков, сообщает ресурс Quto.ru.

Базовая комплектация Classic пятиместного отечественного универсала включает в себя систему ЭРА-ГЛОНАСС, подушку безопасности водителя, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер и антиблокировочную тормозную систему. Стеклоподъемники передних и задних дверей оборудованы электроприводом. Под капотом стоит 90-сильный восьмиклапанный двигатель, который сочетается с пятиступенчатой «механикой».

Напомним, продажи LADA Largus в кузовах «фургон» и «универсал» начались 20 июня. Сейчас «Ларгусы» собирают на производственной площадке в Ижевске. Серийный выпуск стартовал 15 мая 2024 года.

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