LADA Largus получил новую комплектацию

Список комплектаций LADA Largus пополнился версией Comfort, которая на ступень выше базовой. Одним из главных новшеств салона стали дверные карты иного дизайна: их оборудовали полноценными ручками вместо литых карманов.

Для новых версий «Ларгуса» производители предусмотрели багажные рейлинги и мультимедийную систему. Минимальная стоимость автомобиля в исполнении Comfort составит 1 760 000 рублей. Степень готовности новинки уже проверил директор АВТОВАЗа по программам и продуктам Олег Груненков, сообщает ресурс Quto.ru.

Базовая комплектация Classic пятиместного отечественного универсала включает в себя систему ЭРА-ГЛОНАСС, подушку безопасности водителя, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер и антиблокировочную тормозную систему. Стеклоподъемники передних и задних дверей оборудованы электроприводом. Под капотом стоит 90-сильный восьмиклапанный двигатель, который сочетается с пятиступенчатой «механикой».

Напомним, продажи LADA Largus в кузовах «фургон» и «универсал» начались 20 июня. Сейчас «Ларгусы» собирают на производственной площадке в Ижевске. Серийный выпуск стартовал 15 мая 2024 года.