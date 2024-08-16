LADA Iskra встала на конвейер

Ожидается, что серийное производство автомобилей нового семейства LADA Iskra стартует в начале 2025 года, а пока тольяттинцы к этому событию только готовятся. В частности, пробуют собирать машины конвейерным способом — по данным инсайдеров, несколько седанов выпустили еще в конце июля.

Как сообщает группа Avtograd news в социальной сети VK, в последний рабочий день перед корпоративным отпуском АВТОВАЗ собрал на конвейере три седана LADA Iskra — в белом цвете кузова и средней комплектации.

— Немного необычно, что в отличие от «Гранты» большинство деталей крепится на клипсы вместо саморезов. Как это будет выглядеть по скрипам в дальнейшем, остается только гадать. Рабочие в шутку даже сравнивают процесс сборки с конструктором «Лего», — пишут в «паблике».

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, до конца осени АВТОВАЗ планирует выпустить 28 автомобилей нового семейства — предсерийные машины нужны для апробации технологии сборки и ресурсных испытаний. В декабре произведут еще несколько десятков «Искр» — их «раздадут» дилерам, чтобы те выставили авто в шоу-румах. А «живые» продажи начнутся только в 2025-м.

LADA Iskra предложат в нескольких модификациях. Двигателя будет два: 90-сильный восьмиклапанный и 106-сильный «шестнарь». В пару к первому приставят пятиступенчатую «механику». Ко второму — шестискоростную МКП или вариатор.