АВТОВАЗ начал сборку LADA Iskra Cross

Сегодня, 11 сентября, с конвейера АВТОВАЗа должны сойти два тестовых автомобиля LADA Iskra Cross с 1,6-литровым мотором и вариатором. Серийное же производство машин в такой модификации планируют начать в первом квартале 2025 года.

О начале выпуска пробных универсалов LADA Iskra Cross сообщил паблик Avtograd News на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В список оснащения войдут мультифункциональный руль от старшей модели LADA Vesta, аудиосистема, кондиционер и электропривод стеклоподъемников всех дверей.

Мировой дебют LADA Iskra Cross прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Новинку представил руководитель АВТОВАЗа Максим Соколов.

Семейство LADA Iskra Cross планируют выпускать в трех кузовах — седан, обычный универсал и вседорожная версия последнего с приставкой Cross. Автомобиль будет доступен в белом, малиновом, сером и коричневом цвете. В моторную гамму включены силовые агрегаты объемом 1,6 л с отдачей 90 или 106 л.с., в качестве трансмиссии клиентам предложат «механику» на пять и шесть ступеней, плюс вариатор.

Концептуально LADA Iskra займет нишу между моделями Granta и Vesta. LADA Iskra построена на современной глобальной платформе, которая считается технологически независимой. Электронная инфраструктура полностью локализована.