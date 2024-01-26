«Волга» 2.0: тест-драйв седана Hongqi H5

В советское время выпускавшаяся на ГАЗе «Волга» считалась машиной чиновничьих автопарков, а также символом личного жизненного успеха «выбившихся в люди» ученых, инженеров и прочих ударников социалистического труда. Ну и всякого рода торгаши и жулики предпочитали ее. Позднее эту нишу заполнили разнообразные представители иностранного автопрома. После их недавнего исхода из России «запрос общественности» на что-то вроде «Волги» (в современном исполнении, разумеется) никуда не делся. Но китайских претендентов на такую роль нашлось пока не так уж и много.

Один из главных кандидатов среди них — Hongqi H5. Характерный штришок: в околоавтомобильной среде ходят упорные слухи, что летом 2024 года на ГАЗе начнут собирать новую «Волгу» — перелицованного «китайца», естественно. И почти все ожидают, что им станет седан Hongqi H5… Правдивость этой информации может подтвердить или опровергнуть лишь время.

Между тем этот представитель премиального китайского бренда и правда вполне мог бы превратиться в «Волгу» 2.0. Как минимум благодаря своей представительной внешности и габаритам. Массивная «роллс-ройсовская» морда, почти пятиметровая длина кузова с «квадратным» профилем — именно такие машины и должны нравиться чиновникам, а также всем, кто не прочь примазаться к имиджу государственной основательности.