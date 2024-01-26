«Волга» 2.0: тест-драйв седана Hongqi H5

В советское время выпускавшаяся на ГАЗе «Волга» считалась машиной чиновничьих автопарков, а также символом личного жизненного успеха «выбившихся в люди» ученых, инженеров и прочих ударников социалистического труда. Ну и всякого рода торгаши и жулики предпочитали ее. Позднее эту нишу заполнили разнообразные представители иностранного автопрома. После их недавнего исхода из России «запрос общественности» на что-то вроде «Волги» (в современном исполнении, разумеется) никуда не делся. Но китайских претендентов на такую роль нашлось пока не так уж и много.
Один из главных кандидатов среди них — Hongqi H5. Характерный штришок: в околоавтомобильной среде ходят упорные слухи, что летом 2024 года на ГАЗе начнут собирать новую «Волгу» — перелицованного «китайца», естественно. И почти все ожидают, что им станет седан Hongqi H5… Правдивость этой информации может подтвердить или опровергнуть лишь время.
Между тем этот представитель премиального китайского бренда и правда вполне мог бы превратиться в «Волгу» 2.0. Как минимум благодаря своей представительной внешности и габаритам. Массивная «роллс-ройсовская» морда, почти пятиметровая длина кузова с «квадратным» профилем — именно такие машины и должны нравиться чиновникам, а также всем, кто не прочь примазаться к имиджу государственной основательности.
Никакого легкомыслия в дизайне, хотя и вполне современно: стандартно-китайская полоска «стопарей» на задней кромке крышки багажника, модные светодиоды в оптике и прочие штрихи. Экстерьер Hongqi H5 узнаваем: в потоке машин сразу всем видно, что едет уважаемый человек. Если еще и госномер «красивый» вымутить удастся — вообще идеальный вариант для успешного кого-то там!
«Федеральная» внешность Hongqi H5 особенно заметно контрастирует с дизайном его интерьера. Да, тут присутствует положенная по статусу бренда «кожа-рожа» в отделке и всякие приятные опции. Но в остальном внутреннее убранство принципиально не отличается от большинства салонов иных китайских авто, заполонивших российский рынок. Как и у всех прочих, приборная доска — большой цветной монитор. Тачскрин мультимедийной системы — здоровенный «планшетник», занимающий практически всю центральную консоль. Смотрится это хозяйство очень неплохо. Но подобную красоту мы уже не раз наблюдали и на машинах с гораздо более гуманными ценниками.
Красиво, добротно, «на уровне». Но с ног не сшибает, как это порой случалось при первом знакомстве с очередной новейшей моделью какого-нибудь премиального «немца». Ну и отсутствие электроподогрева руля и лобового стекла немного портит зимние впечатления от H5.
Задние пассажиры в Hongqi H5 чувствуют себя более чем свободно: все-таки колесная база у него — под три метра. Однако никаких премиальных «плюшек» — вроде подогрева сидений — для них тут не предусмотрено. Из чего можно сделать вывод, что эта «китайская Волга» — машина для водителя, а не для заднего пассажира. Не «членовоз» ни разу.
При том что с комфортом на ходу и динамикой у седана все более-менее в порядке. Хотя и с некоторыми оговорками. H5, как и подавляющее большинство современных «китайцев» всех ценовых сегментов, громковат. Такое впечатление, будто в Поднебесной бушует тотальный дефицит шумоизолирующих матов для колесных арок.
Китайские инженеры на данный момент научились придавать своим машинам довольно пристойную управляемость. Но добиваются они ее за счет повышенной «дубовости» подвески. Справедливости ради заметим, что Hongqi H5 на этом «общекитайском» фоне (да и по сравнению с другими моделями «Хончи») ощущается чуть ли не лучшим на рынке. И «рулится» действительно хорошо, и на дорожные неровности он реагирует не столь резко и громко как прочие «китайцы». Тут вам, конечно, не Mercedes, но и не какой-нибудь Сhangan…
Безусловно, сильная сторона Hongqi H5 — его двухлитровый 217-сильный турбомотор и 8-ступенчатый «автомат», передающий мощность исключительно на передние колеса. К работе силовой установки лично у меня нет никаких претензий. «Нажал-поехал» с 7,8 секундами «до сотни» для подавляющего большинства водителей будет, как говорится, «за глаза». И «жрет» бензина при этом машина не сказать чтобы много — 10—11 литров на 100 км в смешанном режиме. Хотя на официальном сайте производителя обещают расход на уровне аж 6,6 литров…
Одно непонятно: зачем китайцы тут «вкрячили» на центральном тоннеле переключатель режимов работы силовой установки: «эко», «комфорт» и «спорт». Разница между ними — лишь в скорости реакции на «тапку в пол». И еще в спортрежиме машина постоянно ревет мотором, удерживая повышенные обороты на каждой передаче. От этого характер движения по дороге становится дерганым — раздражая, но не добавляя динамики. Если и правда Hongqi H5 превратится в новую «Волгу», надеюсь, от этого ненужного переключателя он избавится.
Хорошо бы еще с ценой что-нибудь сделали. Это все-таки многовато: просить без малого 5 млн. за машину, реальные аналоги которой продаются в России в топовых комплектациях по 3—3,5 млн. рублей. Переплату за бренд Hongqi еще как-то можно понять. Хотя и с трудом: «премиум» тут, как ни крути, все-таки не немецкий и даже не корейско-японский, а китайский. Но просить пять миллионов за «Волгу» 2.0 — это будет явный перебор.