Утильсбор повысили, но новые авто дешевеют: почему и чего ждать дальше

Вопреки тревожным ожиданиям, связанным с повышением утильсбора, на российском рынке нет повального повышения цен на новые машины. Да, некоторые модели предлагаются уже дороже, но другие даже подешевели. Эксперты объяснили порталу «АвтоВзгляд» этот феномен.

Некоторые новые автомобили в России действительно могут дешеветь даже на фоне общего удорожания, говорит коммерческий директор компании Calltouch Артур Саркисян. Хотя значительное повышение с 1 октября утильсбора вызвало опасения среди покупателей и дилеров перед возможным резким удорожанием новых авто, не все модели следуют этой тенденции, соглашается генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников.

Такая ситуация сложилась под влиянием нескольких факторов, уточняют эксперты. И один из них — усиление конкуренции между производителями в связи с ростом экспорта из КНР.

Китайские машины занимают все большую долю рынка, что вынуждает продавцов снижать цены на отдельные модели, объясняет Саркисян. По его данным, за сентябрь заметнее всех подешевели «параллельный» кроссовер Hyundai Santa Fe (на 6%), а также вполне «официальные» Hongqi HS5 (на 5%) и Jetta VS5 (на 3,8%).

Фото: globallookpress.com

На некоторые модели BAIC также опустили прайсы, замечает Стрельников. Например, X35 и U5 стали доступнее на 5-10%, уточняет он.

Это связано с тем, что сейчас активно завозятся китайские автомобили, и предложение становится выше спроса, полагает Саркисян. Но надо понимать: многие дилеры решили закупиться перед увеличением утильсбора. С 1 января коэффициенты вырастут еще раз, и после этого вряд ли в Россию будут так же активно импортировать машины премиального сегмента.

В свою очередь, автомобили отечественного производства могут дешеветь из-за изначально завышенных цен, допускает эксперт. Так, в начале августа, то есть уже за считанные недели до повышения утильсбора, были снижены цены на некоторые модели, выпускаемые в России.

Еще один фактор, на который обращает внимание Саркисян, это изменение спроса. Повышение процентных ставок и удорожание кредитов сделали машины менее доступными для российских покупателей. В возникшей ситуации продавцы вынуждены предлагать более выгодные условия для стимулирования продаж. Но это касается в первую очередь автомобилей в среднем и бюджетном сегментах, уточняет специалист.

Фото: globallookpress.com

Несмотря на удешевление некоторых моделей, в целом рынок новых автомобилей все же готовится к повышению цен, уверен Стрельников. Ожидается, что они подорожают на 10-15% в ближайшие месяцы. Однако пересматривать прайсы будут постепенно, чтобы не шокировать потребителей.

Вторичный рынок отреагирует на изменения с некоторой задержкой, полагает эксперт. При этом цены на поддержанные машины могут в конечном итоге вырасти пропорционально.

Снижение цен на некоторые новые модели в России является временным явлением, резюмируют эксперты. Это мера, направленная на стимулирование спроса перед ожидаемым удорожанием.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже не раз озвучивал оценки отраслевых специалистов, касающиеся сроков и темпов роста цен на автомобили на отечественном рынке в связи с повышением утилизационного сбора. Эксперты сходятся во мнении, что удорожание машин будет происходить постепенно, и резких изменений ждать не стоит. Более того, после 1 октября цены на многие наиболее популярные в России модели пока не корректировались. Мы внимательно следим за развитием ситуации.