Эксперты рассказали, какие скидки на новые авто будут у дилеров в конце года

Норма для дилеров — предоставлять скидки в конце года в связи с необходимостью избавиться от запасов. Но в 2024-м резко вырос утильсбор. Будут ли дисконты в этот раз? И с каких цен: прежних или уже повышенных после 1 октября? Портал «АвтоВзгляд» получил ответы компетентных специалистов.

В конце 2023 года россияне могли купить автомобили китайских производителей со значительной скидкой, напоминает директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин. Но в прошлом году такая ситуация была спровоцирована существенным заполнением складов: дилеры пытались реализовать как можно больше машин до поставок новых.

В 2024-м наши сограждане тоже массово покупают автомобили, поскольку ожидают резкого роста цен, указывает генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов. Дилеры, в свою очередь, стимулируют спрос выгодными кредитными программами и дисконтами.

Сейчас прогнозировать новогодние скидки на автомобили сложно, говорит Бакушкин. Но такого избытка, как годом ранее, уже нет. С июля по октябрь, по его замечанию, многие поставщики заранее пополняли склады и импортировали значительные объемы. Но эксперт не берется оценить, какая доля этих запасов останется к декабрю. А крупных распродаж он в любом случае не ожидает, учитывая изменение ставок утилизационного сбора.

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— Но необходимо учесть, что декабрь может стать началом охлаждения рынка, так как покупатели будут стремиться приобрести авто в октябре-ноябре, в период небольшого повышения цен, — полагает Бакушкин.

И это немаловажный фактор, замечает Альсултанов. Ведь поздней осенью и зимой активность на рынке традиционно низкая.

— Поэтому новогодние скидки точно будут: на декабрь-январь запланирована распродажа автомобилей со складов, в том числе 2023 и 2024 годов выпуска. Что же касается повышения цен, то после увеличения утильсбора прайсы пока подросли незначительно. Ощутимое подорожание произойдет лишь в марте-апреле, когда на российский рынок поступит очередная партия китайских новинок, — комментирует эксперт.

В свою очередь, доцент Государственного университета управления (ГУУ) Артем Меренков обращает внимание, что в конце этого года, если дилеры и объявят о скидках, то они будут распространяться по большей части на те машины, что успеют из-за утильсбора подорожать.

— Вероятно, дилеры будут предоставлять скидки с учетом новых цен, — соглашается Бакушкин. — Так, уже в первых числах октября произошло удорожание некоторых китайских машин. Например, иные модели Geely, Belgee, GAC и Chery выросли в ценах на 20-80 тыс. рублей. Не исключено, что именно эти авто будут доступны с определенными дисконтами.