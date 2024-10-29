Nissan Qashqai официально возвращается в Россию благодаря китайской марке Oting

Возвращение давнего бестселлера в сегменте SUV в Россию анонсировал «поднебесный» бренд Oting. Владеющая им компания Sinomach решила заняться поставками Nissan Qashqai в нашу страну. Паркетники, сошедшие с конвейера совместного завода Nissan и Dongfeng в Китае, будут ввозить в РФ по схеме параллельного импорта.

Судя по фотографии, до России доберутся «Кашкаи» второй генерации, информация о поставках кроссоверов появилась на официальном сайте Oting. Продажи наладят через дилерскую сеть этой марки, в сервисных центрах можно будет проводить ремонт и обслуживание. Нашим соотечественникам должны предложить автомобили, оснащенные двухлитровым 140-сильным мотором и бесступенчатой трансмиссией.

Возглавляющий Sinomach Цзи Цзыюань еще летом говорил, что есть планы поставок Nissan Qashqai на российский рынок. Но на тот момент не было до конца понятно, о какой машине идет речь. Это мог быть «Кашкай» второго поколения, который реализуют в Китае с приставкой Classic, либо кроссовер третьей генерации, «вооруженный» 1,3-литровым турбомотором.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что, помимо Nissan Qashqai, шанс на возвращение в Россию получил и Patrol.