FAW сертифицировала в России кроссовер Bestune T90

Ожидалось, что флагманский кроссовер Bestune T90 от FAW выйдет на российский рынок летом, но этого не случилось, а чуть позже, в сентябре, представители бренда сообщили, что старт продаж состоится в конце октября — начале ноября. Очевидно, заминка произошла из-за сертификации. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) китайцы получили только сейчас.

О том, что FAW завершила сертификацию Bestune T90 и оформила все необходимые документы, сообщили наши коллеги из «Китайских автомобилей». И важен в данном случае только сам факт получения ОТТС, ведь все технические характеристики новинки российский офис бренда давно раскрыл.

Так, нам предложат две модификации: с 1,5-литровым мотором на 156 л.с. и семиступенчатым «роботом», а также с двухлитровым движком на 252 л.с. и классическим «автоматом». Комплектаций при этом будет три, но их подробное описание пока не раскрывается. Естественно, не публиковал российский офис и цены. Хотя подчеркнул, что стоимость будет «привлекательной».

Bestune T90 станет четвертой моделью в российской линейке бренда. На сегодняшний день FAW продает среднеразмерный седан B70, а также кроссоверы T55 и T77. В список главных конкурентов нового SUV, призванного заменить T99, производитель включил Haval F7, Changan CS75 Plus, Geely Atlas и Chery Tiggo 7 Pro.