Тест-драйв обновленных Jetta VS5 и VS7: компромиссное решение

Российский авторынок продолжает наполняться самой разной продукцией «восточного партнера», которую, однако, часто ругают за однотипность: и «на лицо», и «на ощупь» многие машины из КНР неотличимы. Но спрос рождает предложение, и вот к нам приехали довольно самобытные автомобили, имеющие вполне осязаемые черты ушедших «европейцев» — модели марки Jetta, суббренда «поднебесного» подразделения VW и FAW. Первые впечатления от личного знакомства с кроссоверами VS5 и VS7, которые уже успели обновиться — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Массовый исход приличных автомобильных брендов им. февраля 2022 года был, судя по всему, оформлен в самых высоких коридорах «цветущего сада» как некое временное решение. Так политики договорились с бизнесом: мол, напугаем и надавим, а потом вернетесь и будете дальше зарабатывать на столь же богатых, но уже куда более сговорчивых россиянах. Издержки «отобьете» оперативно.

Но время шло, а «камбэк» все не происходил: отчего-то страна-бензоколонка не ломалась и не падала ниц перед любимым гамбургером. Традиционно посудачив на кухнях и лестничных клетках, основная масса населения вернулась к привычному ритму жизни, достаточно вяло отреагировав на тот самый эмоциональный порыв, на который и делалась основная ставка. «Аншлюс наоборот» вакуумным методом не удался.

Более того, свято место весьма оперативно начали занимать китайцы со своими машинами: первый, да и второй блин у них вышел комом, но автостроители из Поднебесной чертовски быстро учатся и очень внимательны к отклику на свой товар. Так что к 2023-му автомобили стали намного лучше, лишившись львиной доли своих «детских болячек» первых тревожных лет.

1/7

К тому же в России их распробовали и научились распознавать — еще и поэтому «магия старых брендов» начала рассеиваться. Особенно — в среднем ценовом сегменте. Новый китайский автомобиль, имеющий и сильные стороны, стал технологически и визуально современнее и богаче, да и предоставил покупателю возможность приобрести его здесь и сейчас, уехав из салона на свеженькой машине в тот же день. Многолетние и многомиллионные инвестиции в маркетинг и продвижение потекли в известном направлении со скоростью водопада.

Тем временем в «цветущем саду» дела шли не столь благостно: закрытие линий и целых заводов, массовые увольнения и прочие невзгоды удлиняли список бед. Штормило даже нерушимую глыбу не только немецкой, но и всей европейской экономики — Volkswagen.

Ничтоже сумняшеся, первые всполохи грядущей бури в России уверенно списали на происки вездесущей отечественной пропаганды, но один телефонный звонок в Германию расставил все на свои места: жесточайший кризис в стране придумали отнюдь не в недрах RT. На некогда лучших автозаводах мира дела шли действительно плохо, а могучая отрасль уверенно «шагала с ярмарки». Широким шагом от бедра. В Италии и Франции положение отличается от немецкого не слишком сильно: бизнесу нужны деньги, а они есть сами знаете где.

1/8

Так что планомерное еще не возвращение, но уже просачивание европейских товаров обратно в Россию, где, несмотря на традиционные стоны о бедности, всегда готовы платить, удивления не вызывает.

Вот Citroёn снова начали собирать в Калуге: оно, конечно, и совсем не «Cитроен», это вам показалось, а «два шеврона» — это не те два шеврона, а другие. Вот BMW внезапно открывает вакансии и переоформляет бизнес в России, налаживая поставки запчастей и шепотом намекая на свое присутствие. И тут же совершенно неожиданно — буквально как гром среди ясного неба — врывается на полном ходу еще не Volkswagen, но остро его напоминающий китайский бренд Jetta. Да, пишется, как модель «Фольксвагена». Но это, конечно, просто совпадение. Так бывает.

Итак, что это за зверь и с чем его подают. По факту, это детище FAW и того самого VW, которое для внутреннего китайского рынка оперативно соорудило новый автомобильный бренд. В Россию такие машины механизмами «серого» импорта поехали еще в 2023 году, а в 2024-м, последовав старому доброму правилу «не можешь остановить пьянку — возглавь», было заявлено о «белом» выводе марки на наш рынок. Большой Volkswagen ожидаемо и громко заявил о своем несогласии, строгой приверженности к пути демократии и вообще. Но счет на табло, а Jetta — официально продается в России.

В ассортименте — седан VA3, неотдаленно напоминающий «Поло», и два кроссовера VS5 и VS7, отличные лишь размером багажника и наличием стеклянной крыши у последнего. По китайской номенклатуре правильнее было бы назвать их VS5 и VS5 Max, но уж вышло, как вышло. Четырехдверка — это отдельный повод для дискуссии, а вот паркетники по случаю их обновления обсудим.

1/7

Незначительные стилистические изменения, внесенные в дизайн машин нового модельного года, касаются по традиции бамперов, решеток радиатора, спойлеров и шильдиков: теперь название бренда наносится буквами на крышку багажника, а не скрывается за незнакомым логотипом. Еще освежили интерьер — вот и все перемены.

Но имеет большое значение в данном случае другое — фон знакомства россиян с новым предложением. А ключевое в нем то, что Jetta отличается от общепринятого китайского автомобиля. У кроссоверов прослеживаются черты того самого Volkswagen, хотя эмоционально и тактильно это все же больше Skoda.

Самое же важное скрывается под капотом. И речь не столько о единственном доступном 1,4-литровом 150-сильном турбомоторе ЕА211, сожительствующем с классической АКП, сколько о крупном значке Volkswagen, «назаметно» расположившемся на пластиковой крышке. Если недра подкапотного пространства изучить, то там найдется еще немало элементов, подписанных VW AG.

Кстати, близко знакомые с творчеством вольфсбургцев коллеги отметили, что и сиденья, и некоторые детали салонной архитектуры, и техника — плоть от плоти VW с небольшими, исключительно визуальными изменениями. Так что стоит отметить мощнейшее преимущество нового бренда: его и чинить в России уже умеют, и со многими запчастями, за исключением кузовных, проблем быть не должно.

1/7

Да, за качество использованных материалов, а также за малое количество шумоизоляции, пустоту под дверными картами и прочее стоит пожурить, но селектор коробки, подрулевые лепестки, кнопочки и клавиши наполнят сердца российских поклонников «Фольксвагена» нежностью.

Это он, родимый. Пусть и с легким китайским акцентом. Ну как, легким — сильным: по меркам Поднебесной, Jetta — бюджетник со всеми вытекающими последствиями. Так что акцент ухо режет, но речь понятна. И оттого особенно приятна.

Устроившись за рулем, быстро обживаешься на рабочем месте, оперативно налаживаешь быт и приступаешь непосредственно к динамическому знакомству. Моторчик, конечно, скромен и ураганной динамикой не богат, но так удачно «подружен» с классическим автоматом, что для размеренного городского и трассового движения вполне подходит.

Удивление вызывает подвеска: уж слишком она валкая для «этнического немца». Машина кренится в повороте, «трусит» на малейшей неровности, а уж на высокой скорости и вовсе заставляет крепко вцепиться в руль. Безусловно, немалое количество негатива можно и нужно списать на покрышки, которые по старой китайской традиции у бюджетных моделей не выдерживают никакой критики. Так что когда придет зима и шины поменяют, еще раз вернемся к «Джеттам» и перепроверим свои впечатления.

1/4

За окном мелькают версты и километры, спина не болит, обзорность и настройки зеркал не перегружают зрение, удобно и переднему, и заднему пассажиру — есть повод к размеренному разговору. Ну «Шкода» — ни дать ни взять.

Чешская машина, конечно, построже и поаккуратнее, но для первого «шара» очень близко. Подвесочку бы еще подтянуть — и «одно лицо». Тесная родственная связь VS5 с Karoq тактильно и визуально чувствуется, и этот неоспоримый факт наверняка станет приятным откровением для миллионов поклонников брендов концерна VW в России.

Конечно, есть и ложка дегтя — цена. Разговоры о локализации, в том числе и на калининградских мощностях, уже идут, но пока это лишь разговоры. Никакой конкретики и уж точно сроков. Поэтому «пятерка» в максимальной, представленной на тесте комплектации Ultimate, обойдется в 3 350 000 рублей. Вариаций в России всего четыре, а самая дешевая Pioneer стоит ровно 3 млн рублей.

Jetta VS7, отличная от VS5, как мы помним, стеклянной крышей (у «пятерки» только люк), десятью сантиметрами колесной базы и десятью же сантиметрами багажника, обойдется в 3 367 000 за версию Glory и 3 529 000 — за Ultimate. Дорого, очень дорого. По китайской цене она была бы у нас очень востребована и популярна, но по российской — вряд ли. Что подтверждают и продажи — по сотне-другой машин в месяц.

Впрочем, путь осилит идущий, а мощь бренда VW, который в этой «Джетте» сложно не заметить, в России сбрасывать со счетов не стоит.