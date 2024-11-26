Китайская марка Zotye возвращается в Россию с кроссовером T300

Китайская Zotye ищет независимого импортера в нашей стране, чтобы вернуться на российский авторынок. Для начала клиентам хотят предложить компактный кроссовер T300 с бензиновым силовым агрегатом, а также в виде «электрички». Для паркетника уже успели собрать пакет европейских протоколов, которые помогут упростить сертификацию модели в России. В Китае T300 пока пытаются продавать через мультибрендовые дилерские центры.

Как сообщил портал «Китайские автомобили», в ближайшие планы Zotye входит запуск продаж кроссовера T300 в России с двумя типами бензиновых двигателей. Под капотом может быть установлен либо 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 112 л.с., либо 143-сильный турбомотор. Первый сочетается с 5-ступенчатой «механикой», второй — с вариатором Punch.

В перспективе россиянам собираются предложить электрическую 129-сильную модификацию Zotye T300. Такой автомобиль питается от никель-кобальт-марганцевой батареи, запас хода составляет скромные 250 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что собрат Zotye T300 под названием T600 попал в число автомобилей с самой слабой защитой от коррозии.