В России обновили семиместный кроссовер DFSK ix7

Обновление для полноприводного трехрядного DFSK ix7 затронуло мультимейдиный комплекс, салон, а также набор так называемых «теплых» опций, наличие которых особенно важно при нашем непростом российском климате. Кроссовер по-прежнему выпускают на производственной площадке «Моторинвест» под Липецком, под капотом установлен знакомый поклонникам бренда двухлитровый турбомотор, выдающий 220 л.с.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», теперь DFSK ix7 еще лучше адаптирован к российским условиям. Производитель добавил кроссоверу обогрев мультируля. Для управления этой функцией на нем разместили специальную кнопку. Обогревы заднего стекла, сидений и зеркал по-прежнему доступны.

Мультимедийную систему кроссовера научили подключаться к смартфону через протоколы CarPlay и Android Auto. Девять динамиков и 12,3-дюймовый тачскрин остались на своих местах.

После обновления DFSK ix7 элементы управления на центральной консоли расположены удобнее. Механический селектор коробки передач сменился электронным. Он получил новый дизайн и отделку из кожи наппа. Пластиковые элементы обзавелись матовым покрытием. Просят за посвежевший SUV от 2 990 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно разобрался в плюсах и минусах кроссовера DFSK ix7, проведя его тест-драйв по пути из Салехарда в сторону Надыма.