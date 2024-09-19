Donfeng объявила специальные цены на кроссовер DFSK ix7

Семиместные флагманские DFSK ix7 поступили к российским дилерам в середине сентября. Автомобили приехали в шоу-румы с производственной площадки компании «Моторинвест», что в Липецкой области. На них доступная прямая скидка в размере 300 000 рублей.

После обновления ценника полноприводный DFSK ix7 обойдется покупателям в 3 590 000 руб. Если использовать дисконт, стоимость снизится до 3 290 000, согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд».

Длина и ширина полноразмерного DFSK ix7 составляют 4930 и 1935 мм соответственно, колесная база — 2810 мм. Объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 л, что позволяет перевозить крупногабаритные грузы. Под капотом семиместного SUV расположен 231-сильный турбодвигатель объемом 2 л. Крутящий момент — 355 Нм. В паре с силовым агрегатом работает классический «автомат».

Дорожный просвет в 200 мм полноприводный режим 4WD Lock помогут DFSK ix7 уверенно чувствовать себя на бездорожье. Водителю доступны имитация блокировки дифференциала и ассистент спуска с горы.

Напомним, в апреле корреспондент «АвтоВзгляда» прокатился на полноприводном кроссовере DFSK ix7 по дороге из Салехарда в сторону Надыма.