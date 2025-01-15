В тартарары: эксперты оценили перспективы российского рынка новых автомобилей

Ежегодная конференция Ассоциации европейского бизнеса, которая традиционно проводится сразу после праздников, подвела итоги года прошедшего и наметила перспективы наступившего. И если 2024-й оказался для автобизнеса в целом успешным, то 2025-й может заметно поменять ландшафт всего российского авторынка, надолго отправив торговлю автомобилями и их содержание-обслуживание обратно в каменный век. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Прошедший уже 2024 год был действительно относительно спокойным, со знаком «+» — тут с Алексеем Калицевым, главой комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, сложно не согласиться. Народ покупал машины, никакой истерики и дефицита не наблюдалось, бизнес чуть-по-чуть научился работать в новых условиях и зарабатывать на новых реалиях.

Россияне привыкли к «поднебесным» авто, которые уже не вызывали того отторжения, что раньше. Тут и самих китайцев стоит похвалить за кратное улучшение продукции по всем фронтам, и их местных представителей — что с этой продукцией разобрались и встроили в требования отечественных потребителей. «Растерянность и турбулентность постепенно уступают место развитию», — сказал Тадзио Шиллинг, гендиректор АЕБ. И тут комментировать — только портить.

Фото: globallookpress.com

Прошедший год представлял собой сложное варево из китайской экспансии и санкционного давления, но ассортимент — а, следом, и продажи — росли. Пока не зарядили ставку рефинансирования, вынудив перекреститься даже ростовщиков: «ключевая» тут же обвалила рынок, отправив сроки автокредита в орбиту ипотеки, с которой и сравнил нынешний заем на покупку машины Алексей Калицев.

Кстати, в 2025-м году сроки автокредита продолжат расти, а количество сделок — падать, поскольку абсолютное большинство выберет депозит, а не свеженький автомобиль. И будет абсолютно право — такой ценой такая машина не нужна.

Ситуация, по мнению экспертов АЕБ, изменится лишь во втором полугодии. Во-первых, ожидается, что смилостивится Центробанк, а во-вторых, выйдут на проектные мощности все российские конвейеры, которым, как известно, «утиль» государство компенсирует, что должно сказаться на итоговой цене нового автомобиля. Но есть у медальки и обратная сторона: к лету закроется не только множество дилеров, но и часть китайских марок, чей товар в новых условиях перестанет быть конкурентоспособным.

Сегодня 60-80% автомобилей приобретается в кредит, а если его взять практически нельзя (еще в прошлом году Калицев назвал ставки «заградительными»), то продавцы «накроют прилавки», а китайские дистрибьюторы, подбив баланс, просто уедут домой. Что будут делать с приобретенными у них машинами россияне — где и чем чинить, у кого требовать исполнения гарантийных обязательств — очень большой и, пожалуй, риторический вопрос.

В итоге 2025 год будет представлять собой, по мнению экспертов, довольно пасмурную картину. Санкции, в каком-то объеме точно, сохранятся; высокая ставка уже завтра не изменится, а лета и снижения дождутся не все участники; рубль продолжит падать, стимулируя рост базовой цены на машину; все больше и больше покупателей будут покупку откладывать. Есть и еще один интересный тезис: естественный отбор. Так определили положение дел китайских дистрибьюторов, некоторые из которых уже пакуют чемоданы, а другие активно к тому готовятся.

Вопрос «кто уйдет» тесно связан с локализацией: успеют «прописаться» в России — останутся, а на нет и суда нет. Рынок схлопнется до 1,4 млн экземпляров — это оптимизм, конечно — и выстоит только за счет второго полугодия. Оптимизмом мы теперь считаем снижение на 15%. И то, при условии, если второе полугодие действительно будет обласкано Центробанком и активностью отечественных сборочных предприятий. Многовато «если», вам не кажется?