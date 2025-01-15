Дорого, еще дороже: эксперты выяснили, сколько будут стоить новые авто к лету

Цены на новые автомобили в России уже за первые дни нового года успели заметно вырасти. В этой связи портал «АвтоВзгляд» разобрался, чего ждать от прайсов в автосалонах к середине года. И сразу скажем, что в этом смысле ни на что хорошее автолюбителям страны рассчитывать не приходится.

Неутешительными наблюдениями за российским авторынком поделились отраслевые эксперты. По их данным, машины в нашей стране подорожали после новогоднего боя курантов на 1,5-5%. И это — только начало. Более того, если одни оценки сулят повышение прайсов еще на 10% не раньше середины года, то по другим это произойдет уже к февралю-марту.

То есть прогнозы дальнейшего роста цен на новые авто в России сильно различаются. Нет расхождений только в одном — транспортные средства, и без того уже ставшие роскошью, нежели средствами передвижения, будут и дальше дорожать.

Но если в экспертном сообществе нет единого мнения относительно того, насколько быстро будут переписываться ценники в сторону повышения, то, возможно, есть смысл поразмыслить над этим нам — обычным людям, кто хотя и не вовлечен в автомобилестроение или бизнес по продажам машин, но при этом является активным потребителем, которому небезразлично, сможет ли он завтра позволить себе новое ТС.

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Да, если ты — «денежный» гражданин, который (при нынешних немалых ставках по вкладам, определяемых опосредованно учетной ставкой ЦБ) может вложить свои «кровные» так, чтобы за считанные месяцы «накрутить» больше, чем 10% от цены на нужное авто, то и говорить не о чем.

С другой стороны, темпы удорожания машин, возможно, будут ближе к прогнозам, указывающим на повышение ценников на 10% где-то к июлю. Предположим, что так и произойдет: цены будут расти постепенно, поэтапно отражая резкое повышение утилизационного сбора, произошедшее в два этапа — 1 октября 2024-го и 1 января 2025-го, и прочие факторы.

Но тогда что делать с оценкой, согласно которой уже за первые две недели 2025-го стоимость автомобилей повысилась на величину до 5%? Да, мы не можем проверить эти цифры. Однако знаем, что за предыдущий год продажи машин (в том числе — легковушек) заметно выросли. Это произошло, в том числе, на «вторичке», хотя в первую очередь стало заметно на рынке новых авто.

Но ведь ажиотаж завершился уже ранней осенью по простой причине: потребители готовились к неизбежному резкому повышению «утиля», который означал безусловное удорожание машин (в первую очередь — импортных, во вторую — всех остальных).

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Можно, конечно, ставить под вопрос оценки, согласно которым прайсы на новые машины за две недели успели вырасти на 5%. Тем более, что речь идет далеко не про все представленные у нас модели.

Но учитывая, что буквально за несколько месяцев утильсбор повысили на беспрецедентно высокую величину (осенью — на 70-85%, с нового года — еще на 10-20%), то эти цифры не кажутся фантастическими.

А если так, то непонятно, что может помешать резкому удорожанию и без того недешевых новых авто уже к исходу весны. Другой вопрос — на сколько? Если предположить, что ценники будут расти в темпе «1,5-5% за полмесяца», то к началу лета иные прайсы вполне могут показать прирост в полтора раза, а то и больше. И это — без учета дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ, которая напрямую влияет на стоимость автокредитов. А ведь актуальные минимальные цены на «народные» модели отечественного производства давно уже перевалили за миллион.

Будем реалистами: маловероятно, конечно, трехкратное удорожание автомобилей, даже если речь идет про некие модели, которые кому-то могут показаться недооцененными. Однако увеличение среднего ценника в полтора раза и даже чуть выше уже в ближайшие полгода — это вполне реальная перспектива. А если учесть нынешние актуальные цены и неясность по поводу дальнейшей политики ЦБ, то становится как-то не по себе. Что здесь добавить? Хотелось бы ошибиться в таком прогнозе.