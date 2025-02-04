Российский офис GWM анонсировал обновленный пикап Poer

В ходе обновления полноприводный пикап GWM Poer обзавелся еще одним силовым агрегатом. Помимо дизеля, клиентам теперь предложат бензиновый мотор. Его включили в два варианта исполнения из трех. Кроме того, «китайцы» доработали интерьер и пересмотрели список оснащения. Старт продаж в нашей стране запланирован на первый квартал текущего года, все желающие смогут приобрести Poer в дилерской сети Haval City.

Модель будет доступна в трех комплектациях

В моторную гамму обновленного GWM Poer вошел 218-сильный бензиновый агрегат объемом 2,0 л, выдающий 380 Нм тяги. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». Тандем такого двигателя и коробки обеспечивает средний расход топлива в районе 10,6 л за привычную сотню километров пробега. С 2,4-литровым дизелем мощностью 184 л.с. и 9-ступечатой АКП заявленный расход горючего у пикапа составляет 8,4 л.

В салоне GWM Poer установлены цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Водитель и пассажиры могут воспользоваться беспроводной зарядкой для гаджетов и подключить смартфон к развлекательной системе на борту. Передние кресла обогреваются, снабжены вентиляцией и электроприводами, имеется климат-контроль.

Расширенный пакет водительских ассистентов ADAS1 делает обновленный GWM Poer безопаснее. Можно рассчитывать на автоматическое экстренное торможение, помощника удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль. Плюс электроника умеет «видеть» дорожные знаки.

Напомним, GWM Poer представлен в России с 2021 года. Недавно портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв дореформенной модели, разобравшись в ее плюсах и минусах.