Российский офис GWM анонсировал обновленный пикап Poer

В моторную гамму обновленного GWM Poer вошел 218-сильный бензиновый агрегат объемом 2,0 л, выдающий 380 Нм тяги. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». Тандем такого двигателя и коробки обеспечивает средний расход топлива в районе 10,6 л за привычную сотню километров пробега. С 2,4-литровым дизелем мощностью 184 л.с. и 9-ступечатой АКП заявленный расход горючего у пикапа составляет 8,4 л.
В салоне GWM Poer установлены цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Водитель и пассажиры могут воспользоваться беспроводной зарядкой для гаджетов и подключить смартфон к развлекательной системе на борту. Передние кресла обогреваются, снабжены вентиляцией и электроприводами, имеется климат-контроль.
Расширенный пакет водительских ассистентов ADAS1 делает обновленный GWM Poer безопаснее. Можно рассчитывать на автоматическое экстренное торможение, помощника удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль. Плюс электроника умеет «видеть» дорожные знаки.
Напомним, GWM Poer представлен в России с 2021 года. Недавно портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв дореформенной модели, разобравшись в ее плюсах и минусах.