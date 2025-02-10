Рассекречены сроки начала продаж кроссовера Chery Tiggo 8 в России

Стало окончательно ясно, что очередной кроссовер Chery доберется до отечественного рынка под названием Tiggo 8 — без всяких приставок, как на родине. Официальные продажи «китайца» в России должны стартовать в конце грядущей весны: «восьмерка» станет доступна клиентам в мае. Напомним, что автомобиль дебютировал в Китае весной 2024-го в рамках Пекинского автосалона, и уже тогда было понятно, что «Тигго 8» привезут в Россию.

Сроки начала продаж Chery Tiggo 8 в РФ назвал глава российского офиса марки Дмитрий Максимов. Он сообщил об этом на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, топ-менеджер поделился фотографиями «восьмерки», сделанными во время его рабочей поездки в Уху. Г-н Максимов четко обозначил модель как «новый Chery Tiggo 8».

Фото Дмитрий Максимов.

В «Поднебесной» Tiggo 8 продается с приставкой Plus. На местном рынке кроссовер приводит в движение 197-сильный наддувный двигатель объемом 1,6 л. Переключением передач заведуют либо 8-диапазонный «автомат», либо «робот» на семь ступеней.

Последний, кстати, предназначен для машин, которые приедут в Россию, а вот остальные подробности по технической начинке пока неизвестны. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Chery Tiggo 8 попал в объектив папарацци в Москве.