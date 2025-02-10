Рассекречены сроки начала продаж кроссовера Chery Tiggo 8 в России

Сроки начала продаж Chery Tiggo 8 в РФ назвал глава российского офиса марки Дмитрий Максимов. Он сообщил об этом на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, топ-менеджер поделился фотографиями «восьмерки», сделанными во время его рабочей поездки в Уху. Г-н Максимов четко обозначил модель как «новый Chery Tiggo 8».
В «Поднебесной» Tiggo 8 продается с приставкой Plus. На местном рынке кроссовер приводит в движение 197-сильный наддувный двигатель объемом 1,6 л. Переключением передач заведуют либо 8-диапазонный «автомат», либо «робот» на семь ступеней.
Последний, кстати, предназначен для машин, которые приедут в Россию, а вот остальные подробности по технической начинке пока неизвестны. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Chery Tiggo 8 попал в объектив папарацци в Москве.