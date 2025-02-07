Kia на Chery: владельцы каких машин «приличных» марок пересаживается на «китайцев»

Можно по-разному относиться к китайским автомобилям: есть за что их поругать, но и есть — за что похвалить. Они похожи друг на друга как две капли воды, но очень разные. Впрочем, факт остается фактом: уже выявлен круг российских водителей, которые новой китайской машиной остались довольны. Те, кому понравилось, зашло, пришлось по душе. Дилеры уже в курсе и поделились с порталом «АвтоВзгляд» конкретикой.

Шквал обновления российского авторынка новыми автомобилями поутих, а меню, что лежит перед каждым соискателем, начало приобретать понятные очертания: появились фавориты и откровенные, как это теперь принято называть, «мусорные бренды», выявились наиболее привлекательные модели.

Есть и параллельный импорт, и «вторичка», но вот чтобы новую и дешевле 10 000 000 рублей — это в салон к «Ладе» или к китайским брендам. Иными словами: хочешь иномарку, но не хочешь продавать квартиру — иди к китайцам. И многие пошли, но в итоге сотни почти новеньких, с минимальным пробегом, кроссоверов и седанов оказались на досках бесплатных объявлений.

Огромное количество россиян, что владели ранее немецкими, японскими, американскими машинами, к китайскому стилю построения транспортного средства оказались ментально и физически не готовы. Честно говоря, изначально замена пусть и подержанного Range Rover на новенький, названный премиальным впрок, китайский кроссовер выглядела, мягко говоря, необоснованной, но каждому, свой путь надо пройти самостоятельно. Своими ногами.

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Однако были ведь и те, кому обновка принесла один сплошной дофамин. И среди знакомых такие тоже ведь есть у каждого, хотя искренний ответ мы, конечно, узнаем, когда автомобиль будет продан через два-три года — честно говорить о своих просчетах у нас не принято, бревно — это для чужого глаза. Но, тем не менее, довольные китайской обновкой автолюбители точно присутствуют на дороге.

Светлана Виноградова, первый заместитель генерального директора группы компаний «Рольф», честно сказала: «Многие российские автовладельцы сменили свои Hyundai и Kia на новые китайские машины и остались довольны». Принимаем, но это далеко не финал истории.

Например, посещение дилерского центра Chery, крупнейшего, если считать все суббренды, продавца новых импортных автомобилей в России, открыло глаза на истинного клиента китайцев, ключевую социальную группу. Оказывается, для тех, кто сдает в trade-in автомобили заявленных выше корейских брендов, а также Volkswagen и Skoda, «поднебесный» бренд приготовил дополнительные скидки на покупку новых машин.

Вот вам и ответ на вопрос, сформулированный с помощью статистики и других точных наук: если корейская или не премиальная немецкая (да и французская, наверняка) машина водителя устраивала, то и китайская не расстроит. Так ли оно на самом деле? В среднем «по больнице» — именно так.