Не первый среди равных: раскрываем секреты российского офиса китайской Chery

Вы удивитесь, но Chery хорошо известна не только у себя на родине и в России. Автомобили этой китайской марки с тем или иным успехом продаются более чем в двадцати странах мира. И, надо сказать, неплохо продаются. Достаточно сказать, что только за шесть месяцев нынешнего года бренду удалось реализовать более чем 1 100 000 машин, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2023-его. Хотя, конечно, наша страна — ключевой для компании экспортный рынок.

Достаточно сказать, что за те же полгода наши люди купили более 70 000 автомобилей Chery, а особым успехом у моторизованных россиян пользуются кроссоверы Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Эти модели, напомним, входят в ТОП-5 самых продаваемых на отечественном рынке.

Одним словом, дела у «Чери» в России идут не просто хорошо, а очень хорошо. Хотя, надо сказать, несколько месяцев назад компании пришлось отдать желтую майку лидера другому «поднебесному» автостроителю и шансы вернуть ее себе пока, скажем честно, не велики.

Да и не все модели из представленной в РФ линейке Chery пользуются таким спросом, как две вышеупомянутые. Не пошли у нас, судя по всему, седан Arizzo 8 и гибридные «семерка» с «восьмеркой».

Слушайте Семейные ценности по-китайски: интервью с директором бренда Chery в России на Яндекс Музыке

Хотя причины, по которым марка «скатилась» на второе место среди всех официально прописавшихся у нас «иностранцев», понятны. Вполне объясним и вялый спрос на ее гибриды.

Впрочем, более подробно и об этих проблемах, и о том, как компания, второй год подряд занимающая первое место среди автомобильных производителей в рейтинге «ТОП-50 лучших мировых брендов Китая 2024 года», собирается их решать, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

Но тут, очевидно, будет уместен спойлер: за одним из микрофонов вас ждет директор бренда Chery в России Дмитрий Максимов.