Купе-кроссовер Knewstar 001 приехал к российским дилерам

Недавно появившийся на рынке кроссовер Knewstar 001 призван заменить хорошо знакомый россиянам Geely Tugella. Эти автомобили похожи внешне и совпадают по технической начинке. Эксперты ожидают, что новинка будет пользоваться не меньшим спросом, чем Tugella. Кстати, этот «парткетник» уже исчез с официального российского сайта Geely. Судя по всему, поставлять такую модель к нам больше не будут.

Новый полноприводный купе-кроссовер Knewstar 001 уже продается у дилеров в Петербурге, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Цены на автомобиль варьируются в диапазоне от 3 795 990 до 4 125 990 рублей.

Что интересно, «Ньюстар» оказался дешевле предшественника Geely Tugella на 4-6%. В первой половине сентября он оценивался в 3 959 990 — 4 389 990 рублей, по данным сайта «Цена Авто». То есть разница в рублях составила 164 000 — 264 000.

Knewstar 001 представляет собой спортивный полноприводный SUV-D, «вооруженный» двухлитровым двигателем на 200 и 238 «лошадок», агрегатированный с «честной» 8-ступенчатой АКП. Купе-кроссовер выпускают в китайском Харбине.

Напомним, официальная презентация нового китайского автобренда Knewstar прошла в Москве 19 сентября. Это — суббренд популярной у нас марки Geely. По сути дела, выводя на российский рынок новую марку, материнская компания просто обходит возможные вторичные санкции.