На складах АВТОВАЗа накопилось 100 тысяч нераспроданных LADA

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на г-на Соколова, на данный момент складская норма АВТОВАЗа по машинам составляет 60 тыс. штук. Если брать показатели по всей России, у дилеров и производителей застоялось на площадках около 500 тыс. авто с шильдиком в виде ладьи тольяттинского предприятия. В феврале пока удалось реализовать около 28 тыс. выпущенных машин.
Напомним, в январе 2025-го АВТОВАЗ продал почти столько же автомобилей, сколько и в начале прошлого года. Чаще всего россияне покупали машины бюджетного семейства Granta. На втором месте оказалась флагманская Vesta, а замкнул тройку лидеров внедорожник Niva Travel.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский автопарк в начале текущего года пробил отметку в 47 млн легковушек. Более 28% из них пришлось на долю бренда LADA.