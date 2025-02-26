На складах АВТОВАЗа накопилось 100 тысяч нераспроданных LADA

Глава Волжского автозавода Максим Соколов рассказал, что на складах АВТОВАЗа томятся в районе 100 тыс. автомобилей, которые пока не нашли своих покупателей. Топ-менеджер уточнил, что это в 1,5 раза выше, чем нужно по нормативам. Однако, несмотря на переизбыток запасов, в настоящее время продуктовая линейка LADA пользуется высоким спросом у жителей нашей страны.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на г-на Соколова, на данный момент складская норма АВТОВАЗа по машинам составляет 60 тыс. штук. Если брать показатели по всей России, у дилеров и производителей застоялось на площадках около 500 тыс. авто с шильдиком в виде ладьи тольяттинского предприятия. В феврале пока удалось реализовать около 28 тыс. выпущенных машин.

Напомним, в январе 2025-го АВТОВАЗ продал почти столько же автомобилей, сколько и в начале прошлого года. Чаще всего россияне покупали машины бюджетного семейства Granta. На втором месте оказалась флагманская Vesta, а замкнул тройку лидеров внедорожник Niva Travel.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский автопарк в начале текущего года пробил отметку в 47 млн легковушек. Более 28% из них пришлось на долю бренда LADA.