Российский автопарк пробил отметку в 47 млн легковушек

В России было зарегистрировано 47,5 млн легковых автомобилей в первый день наступившего года. Более 28% из них или 13,4 млн пришлось на долю нашей марки LADA. В рейтинге брендов из-за рубежа палочка лидера досталась японской Toyota, речь идет о 4,4 млн авто.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, следом за «Тойотой» идут корейские Hyundai и Kia. В рамках выступления на форуме автобизнеса «ForAuto — 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». эксперт уточнил, что «корейцы» на отечественном рынке смогли добиться одинаковых показателей, у них в активе по 2,7 млн машин.

В плане зарегистрированных в РФ легковушек результаты Renault и Nissan также не отличаются друг от друга — по 2,2 млн авто. Кроме того, в десятку брендов вошел Volkswagen, у которого 1,8 млн экземпляров. На 100 тыс. машин отстает Chevrolet; Mitsubishi и Ford сумели достигнуть одного уровня — по 1,3 млн штук. Не будем забывать про Skoda, сумевшую преодолеть барьер в миллион машин — у «чехов» 1,1 млн экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему российский автопром снаружи хорош, а внутри беден.