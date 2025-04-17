Oting привезет в Россию новые пикапы и внедорожник на базе Nissan Patrol

«Поднебесный» бренд Oting расширит модельный ряд на российском рынке за счет полноразмерных пикапов Rich 7 и Z9, которые должны доехать до нас в четвертом квартале этого года. В 2026-м к ним присоединится габаритный внедорожник, построенный на платформе Nissan Patrol новой генерации.

Rich 7 является обновленным пикапом, созданным на базе Nissan Navara. Его можно будет узнать по характерной «тигриной» оптике и Х-образной радиаторной решетке. В моторную гамму вошли два силовых агрегата. Первым стал 228-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, вторым — наддувный 2,3-литровый дизель, выдающий 166 л.с. Переключением передач заведует «автомат» на восемь ступеней или «механика» на шесть. Привод может быть либо задним, либо полным. В список оснащения включены системы ABS и ESP, плюс пара фронтальных «эйрбегов». Длина кузова составит 5287 или 5537 мм, дорожный просвет достигает 210 — 215 мм. Кожаная отделка салона украшена ромбовидной прострочкой.

Изюминкой кузова Z9 стали фары в виде литеры Z. Размеры — 5520x1960x1950 мм при колесной базе 3300 мм, а клиренс — 270 мм. Под капотом — установка из 147-сильного 1,5-литрового турбомотора и электрического, выдающего 212 л.с. В салоне установлены большой центральный экран и цифровая панель приборов.

Крупноразмерный внедорожник, чьим донором стал свежий Patrol, войдет в сегмент Big-size SUV. Эта модель будет единственным «японцем» в классе, представленным в России официально. Других подробностей об этой модели пока нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что пикап-хардтоп Oting Palasso получил российский ценник. Кроме того, у нас в линейке бренда представлен внедорожник Паладин, который мы протестировали еще в прошлом году.