АВТОВАЗ не планирует завалить рынок своим новым флагманом LADA Iskra

В модельной линейке АВТОВАЗа сменился флагман. Теперь, как заявил глава автогиганта Максим Соколов порталу «АвтоВзгляд», им стала LADA Iskra, запуск которой в серийное производство состоялся 19 апреля 2025 года. При этом, что любопытно, планов завалить «Искрой» все дилерские центры страны у предприятия нет. Но обо всем — по порядку.

Напомним, что долгое время флагманскую позицию в Тольятти удерживала LADA Vesta, закономерно передав потом «желтую майку лидера» своей более габаритной «младшей сестре» Aura. А теперь это место неожиданно заняла куда более компактная Iskra. Хотя президент АО «АВТОВАЗ» г-н Соколов никакой «неожиданности» в этом не видит.

По его мнению, флагманом модельного ряда нужно считать не более крупную машину, а ту, в производстве которой использованы более передовые технологии, применена, в том числе, более современная платформа. Что и имеет место быть в случае с LADA Iskra.

— «Искра» по сравнению с «Вестой», не говоря уж о «Гранте» — впереди идущий автомобиль во многих отношениях, в том числе и по новизне платформы, — говорит г-н Соколов. — Это разные вселенные. Поэтому, она останется нашим флагманом еще минимум год: до того момента, пока мы не поставим на конвейер модели B+Cross и B-Van...

Что же касается рыночной судьбы Iskra, то, по словам Соколова, АВТОВАЗ готов выпускать автомобиль в необходимых количествах, однако при этом не будет работать «на склад», особенно в сегодняшней ситуации, когда на автопроизводителя давят и стоки, и ценовая политика конкурентов.

То есть новинку рынка тольяттинцы станут выпускать ровно в тех объемах, что потребуются каждому конкретному автодилеру марки: по предзаказам. Причем предзаказы эти могут корректироваться АВТОВАЗом в зависимости от рыночной ситуации. Но в целом речь, подчеркнул Максим Соколов, идет о нескольких десятках тысяч машин, которые сойдут с конвейера в этом году.