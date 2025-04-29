Горючими слезами: российских водителей ждет новое удорожание топлива

Множатся слухи и прогнозы, указывающие, что якобы уже в начале мая произойдет новое заметное повышение цен на АЗС. Как заметили в агентстве «ПромРейтинг», в некоторых случаях предрекается очень сильное удорожание. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, чего все-таки стоит ожидать.

Некоторые источники, пугающие удорожанием топлива в рознице, ссылаются на предстоящий сезон отпусков, разумея, видимо, наступающий «разъездной» период — два «блока» майских выходных, разделенных тремя рабочими днями. Отдельные источники также утверждают, что еще не отыграно повышение с 1 января 2025 года топливных акцизов. Не все при этом ожидают резких изменений, хотя некоторые «алармисты» называют конкретные масштабы удорожания, обосновывая свои суждения зависимостью между розничным и оптовым рынком.

Надо заметить, что в России, как уже указывал ранее портал «АвтоВзгляд», рынок имеет свои особенности, и ключевая — в наличии так называемого демпферного механизма. Его суть сводится к тому, что государство, реагируя на мировую конъюнктуру, компенсирует часть расходов нефтяным компаниям, занимающимся производством и экспортом топлива, или наоборот — увеличивает объем изъятия у них дополнительных доходов. Поэтому прямой зависимости между биржевой динамикой и ценниками на АЗС все-таки нет.

Фото: freepik.com

Однако после длительного и масштабного ослабления доллара США, в котором в основном номинируется на глобальном рынке «черное золото», закономерно сократились доходы нефтяников. И этот фактор тоже усилил ожидания роста розничных цен на топливо.

С другой стороны, ценовая политика российских АЗС — тема традиционно довольно деликатная. Мы неоднократно были свидетелями недовольства регулирующих органов конкретными прогнозами авторитетных аналитиков, изучающих эту сферу. Эксперты, у которых портал «АвтоВзгляд» поинтересовался прогнозами изменения цен на заправках в мае, отказались предоставить свои комментарии.

Однако нетрудно догадаться, что любого среднестатистического автовладельца в стране интересует вопрос о том, во что ему «выльется» полный бак бензина через неделю, месяц, полгода. И если придется платить больше, то хотя бы примерно понимать, насколько.

Фото: globallookpress.com

Интересно, что в марте, как сообщил на днях Росстат, индекс потребительских цен на автомобильный бензин составил 100,6% по сравнению с февралем. Но относительно марта 2024 года показатель достиг уже гораздо более внушительной цифры — 112,3%. То есть за календарный год бензин в России подорожал в среднем на 12,3%.

И это притом, что в отдельных регионах было даже зафиксировано некоторое снижение цен. А как заметили в исследовательском агентстве «ПромРейтинг», новые данные опубликованы «в преддверии предрекаемого аномального подорожания топлива в мае».

Не хотелось бы заниматься гаданием на кофейной гуще, а тем паче — давать повод компетентным ведомствам подозревать, будто за этими строками кроется желание подготовить информационную основу для переписывания ценников на российских АЗС. Однако нетрудно догадаться, как может измениться конъюнктура топливной розницы к концу мая, учитывая прежние темпы удорожания, падение доллара и общие ожидания. Для кого-то бензин, быть может, даже слегка подешевеет, хотя это неточно. Но большинству из нас, скорее всего, придется заплатить больше. А вот насколько — увидим.