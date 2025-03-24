Chery Arrizo 8 Pro, который ждут в России, вышел на китайский рынок

Переднеприводный седан представлен в трех комплектациях. 197-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Заявлена стоимость в 119,9-135,9 тысячи юаней (1,4-1,6 млн рублей по нынешнему курсу).

Chery Arrizo 8 Pro представляет собой фейслифт предыдущей версии, Arrizo 8. Глобальных технических обновлений не случилось, но кузов стал чуть массивнее (новые габариты 4790 x 1843 x 1487 мм) и более обтекаемым, фары — трапециевидными, а решетка радиатора — восьмиугольной. Внутри салона единый экран разделился на две панели: приборную и мультимедийную. Аналоговые кнопки руля поменялись на сенсорные.

По предварительной информации, модель будет доступна к покупке и на российском рынке. Точная дата начала продаж пока неизвестна.

Напомним, что нынешний Chery Arrizo 8 предлагается в России в одной модификации (с мотором на 150 сил и 7-ступенчатым «роботом») и четырех комплектациях. За базовую без учета скидок просят от 2,9 млн. рублей.

А тест-драйв этой модели можно прочитать здесь.