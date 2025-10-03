Дело было не в бобине: машины с «рулем в бардачке» уйдут из России естественным образом

Российский автомобильный рынок, попавший в смертельную ловушку грабительского утильсбора и высокой ключевой ставки, перешел в режим выживания. В ход идет все. И самые разнообразные попытки ограничить любой импорт иномарок; и предоставление потенциальным покупателям скидок, субсидий и рассрочек. Но спрос на новые авто неуклонно снижается. В этом году мы можем не преодолеть даже порог в 1 000 000 проданных авто. Потребитель демонстрирует нежелание тратить большие деньги на то, что еще совсем недавно стоило намного дешевле. И тут для него на первый план выходит рынок подержанных авто, что очень не нравится и государству, и продавцам новых ТС, которые совместными усилиями начинают давить «вторичку» всеми возможными способами, доходя, по мнению портала «АвтоВзгляд», до абсурда

Традиционно объем продаж б/у авто в 5-6 раз превышает торговлю четырехколесным «свежачком». И в последнее время этот разрыв увеличился еще сильнее. В итоге в проигрыше и государство, и автокупцы. Ведь реализации новых транспортных средств дают главное — занятость и налоги. А на «вторичке» ничего этого нет: денежные знаки и «колеса» перемещаются между гражданами, минуя государственный бюджет. И это при том, что средний возраст нашего автопарка достиг 15,5 лет. Но мертвое не умирает. Чего, видимо, многим хотелось бы.

Иначе просто не объяснить регулярное появление странных инициатив, направленных на оживление цепочки государство-автопроизводитель-дилер-потребитель. Их авторы считают, что если сделать владение подержанным авто некомфортным или невыгодным, то все откажутся от «старорежимных» средств передвижения и радостно бросятся приобретать самые последние достижения отечественного и китайского автопромов.

Не понимая, что покупка авто с пробегом связана не с неукротимым желанием человека страдать во время движения и постоянно противостоять настойчивым попыткам уставшего механизма распасться на составные части. Это вопрос исключительно финансов и целевой задачи. Ведь есть в нашей стране большое количество людей, для которых машина не аксессуар или элемент престижа, а жизненно важный транспорт, необходимый для перевозки чего-то или кого-то, поскольку иных возможностей для перемещения в пространстве просто нет. Как нет и финансовых возможностей для приобретения чего-то нового и как следствие дорогого.

Однако понимая, что рынок б/у авто просто огромен на фоне аховых продаж новых, попытки перенаправить финансовые потоки продолжаются. И на этом фоне возникают удивительные инициативы. То предлагается повысить налог на старые машины, чтобы стимулировать переход граждан от авто с ценой, скажем, в 100 000 рублей на скромные кроссоверы с прайсами от 3 000 000.

То вдруг возникает идея объявить праворульные машины угрозой безопасности на дорогах и запретить их. Для чего? Да для того же. Забывая о том, что сообщество владельцев «праворулек» образовалось вовсе не от хорошей жизни. Да, машина с правым рулем представляет определенную опасность на дороге. Например, из-за фар. Однако фары можно и поменять. А недостаток обзора с водительского места компенсировать дополнительными зеркалами и профессионализмом водителя.

И хотя статистика говорит о том, что автомобили с правым рулем чаще попадают в аварии, но тут возникает вопрос, а чья это вина? Конструкции авто или того, кто управляет чудом восточной инженерной мысли? И здесь есть нюансы. Ведь благодаря невысокой стоимости «праворулек», отношение к ним со стороны владельцев потребительское настолько, что часто их рассматривают скорее как расходный материал, не заморачиваясь техобслуживанием и поддержанием пристойного внешнего вида.

Да и стиль управления подобными авто также довольно странен. Похоже, что дух камикадзе каким то таинственным образом покинул Японию и сумел возродиться на территории нашей страны. За Уралом и на Дальнем Востоке, где большие расстояния и огромные просторы не насыщены людьми и транспортными средствами, иногда возникают ситуации, когда ПДД не воспринимаются как нечто обязательное к исполнению. И бескомпромиссное взаимодействие с дорогой и встречными автомобилями напоминает естественный отбор в дикой природе, где не всегда выживает сильнейший.

И иногда победителем оказывается просто более удачливый. Проигравший же приобретает новый, но при этом уже старый японский автомобиль, который на бескрайних просторах нашей необъятной отправляется в свой последний путь. Впрочем, важно не это. А то, что праворульные машины в отдаленных регионах РФ выполняют очень важную задачу, обеспечивая мобильность населения за вполне вменяемые деньги. И с учетом расстояний их миссию трудно переоценить.

Даст ли что-то хорошее запрет таких ТС? Кроме возможности отчитаться о формальном действии по снижению уровня социального риска на дорогах — вряд ли. А получить рост вполне обоснованной социальной напряженности — легко. Приведет ли этот запрет к росту продаж новых авто российской или китайской сборки? Сомневаюсь.

Во-первых, эти автопроизводители, понимая свою слабую конкурентную позицию в зауралье, не очень охотно идут на открытие своих дилерских центров. А во-вторых, они просто никак не могут конкурировать с ценой подержанных японцев. Да и условия эксплуатации авто в этих регионах явно не очень подходят для официального автопрома.

На самом деле, есть простой вариант действий, который устроит всех. Дело в том, что современный японский автопром довольно успешно перешел на европейскую модель создания автомобилей. И если раньше его изделия были практически вечными, то сейчас по этому показателю они нисколько не отличаются от тех же корейских или европейских.

Да, это хорошие авто, но с грамотно ограниченным ресурсом. Ведь нужно постоянно поддерживать спрос на новые авто. Так что довольно быстро спрос на б/у японцев сойдет на нет сам по себе.

И предпринимать для этого дополнительные и довольно сомнительные меры запретительного характера просто не нужно. Труп японского автопрома сам проплывет мимо дальневосточного региона и тихо успокоится в океане. В Тихом океане.