Запретить нельзя разрешить: почему власть терпит опасные авто с правым рулем

Осень продолжает радовать внезапными и искрометными заявлениями различных высокопоставленных деятелей. Совсем недавно прозвучало очередное — автомобили с правым рулем нужно оставить, наконец, в покое, ибо это может выйти боком. Портал «АвтоВзгляд» с данным тезисом, естественно, не вполне согласен.

История споров на тему «праворуких» автомобилей долгая. Она помнит, как аргументы менялись на диаметрально противоположные, как градус экспрессии то повышался, то понижался. К примеру, сейчас член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков был спокоен и невозмутим:

— Я бы, честно говоря, не трогал эту проблему по той простой причине, что для многих регионов Сибири и Дальнего Востока праворульные машины являются частью повседневной жизни. Давайте оставим людей в покое. Пусть ездят и зарабатывают деньги <...> Ничего страшного с праворульными машинами, на мой взгляд, нет...

ДВА К ОДНОМУ

В этом манифесте человеколюбия как-то не хватает базы. Похоже, его автор тоже это заметил, посему добавил: «Я не знаю и не видел тех исследований, что праворульные машины более опасны и более аварийноемки на дорогах. На мой взгляд, подтверждения этого фактора не существует». По крайней мере так цитирует г-на Новичкова агентство ТАСС.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Горестно, конечно, что до российских законодателей не доводят столь необходимую им для работы статистику, потом и кровью (в прямом смысле слова) собранную нашими правоохранительными органами. Или же их взгляд перманентно направлен в какую-то другую, нам неведомую сторону. Ну ничего, эта беда поправима.

Как мы уже недавно писали, по данным МВД в 2024 году на долю автомобилей с правым рулем пришлось более 10% от общего числа дорожных аварий в России. Сообразуясь с их численностью в российском автопарке, легко можно посчитать, что они попадают в ДТП вдвое чаще, чем машины с рулем, расположенным там, где положено.

Точно такой же была ситуация и в 2022 году. Об этом писала «Газета.ру», обращаясь к материалам Научного центра безопасности дорожного движения МВД России: «Транспортный риск автомобилей с правым расположением руля в два раза выше, чем у леворульных машин. Всего в 2022 году с участием праворульных машин произошло 14,2 тысячи ДТП. Это десятая часть (11,2%) от всех ДТП, что в два раза выше доли таких транспортных средств в общей структуре автопарка».

Если кому-то кажется, что проблема возникла сравнительно недавно, то это совсем не так. Еще в 2009 году портал Авто Mail приводил слова Алексея Рахманова, директора Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга РФ. Чиновник сетовал, что автомобили с правым рулем попадают в тяжелые аварии в два раза чаще. Среди 10 000 леворульных машин ежегодно происходит 57 аварий с жертвами, а среди праворульных речь идет уже о 101,5 аварии — приводил он печальную статистику.

Фото портала «АвтоВзгляд»

КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕДОТЕП

Как мы видим, пропорция не меняется как минимум полтора десятка лет — автомобили с правым рулем стабильно попадают в аварии в два раза чаще «леворуких». Впрочем, для стойких поклонников японской вторички (именно оттуда идет основной поток неконвенционных машин) все это — пустой звук.

Главный их аргумент — «вывсеврете». На самом деле, праворульные машины безопаснее и надежнее, а водители в них — сплошные асы, смеющиеся над законами физики. Статистику же портят исключительно недотепы, место которым вообще на заднем сидении автобуса.

Тут вроде бы сам собой напрашивается вопрос — почему доля недотеп с задних сидений автобусов столь высока именно в обсуждаемом сегменте. Но мы оставим его за скобками и очень кратко перечислим аргументы сторонников если не запрета, то ограничения продаж «праворуких».

Самое главное — проблемы с обзорностью, особенно при обгоне фур на узких дорогах. Во-вторых, безопасность пассажира, выходящего из машины прямиком на проезжую часть. В-третьих, вся дорожная инфраструктура — от разметки и светофоров до дорожных знаков и развязок — ориентирована на автомобили с левым расположением руля, как бы некоторым водителям не хотелось верить в обратное.

Настаивать на том, что в стране, где все рассчитано под один тип транспортных средств, удобнее и безопаснее ездить на их зеркальном отражении — означает не дружить со здравым смыслом.

Фото портала «АвтоВзгляд»

ГДЕ СИМПТОМЫ, А ГДЕ БОЛЕЗНЬ

Причины, заставляющие водителей с пеной у рта доказывать безвредность и отыскивать преимущества «праворулек», вполне очевидны. Эти машины дешевле, при этом обладают более богатым набором опций. Приобретенные на вторичном рынке, они, как правило, надежнее в эксплуатации. Но что бы они там ни говорили, их подзащитные не вписываются в российскую инфраструктуру и в большом количестве представляют серьезную угрозу безопасности.

Здесь стоит вновь дать слово Научному центру БДД МВД России: «Исходя из представленных данных можно предположить, что дальнейшее увеличение ввоза ТС с правым расположением рулевого управления может негативно сказаться на состоянии аварийности, особенно с учетом того, что наибольшая популярность таких ТС традиционно наблюдается в восточной части страны, где в настоящее время уже осложнилась ситуация с аварийностью из-за переориентации транспортных потоков».

Но бороться как всегда надо с болезнью, а не с симптомами. Значительная часть российских водителей не располагает достаточными финансовыми возможностями для приобретения качественной продукции автопрома, поэтому вынуждены искать лазейки, чтобы и рыбку съесть, и на мотоцикле прокатиться. Эта проблема известна руководству страны, чему свидетельство — недавнее выступление президента.

С другой стороны, и отечественный автопром пока мало на что способен в плане удовлетворения потребительского спроса. А вот тут никаких реальных конструктивных шагов со стороны властей пока не наблюдается.