Новый или подержанный: какой автомобиль актуальней к покупке в 2025 году

Рынок 2025-го года уже готовит моторизованным россиянам эмоциональную круговерть не самых приятных новостей, ключевая из которых — цены. Машины неистово дорожают сразу по нескольким причинам, так что многим, кому в текущем году потребуется автомобиль, вынуждены будут либо «падать в классе», либо покупать авто с пробегом. Что на этот счет думают эксперты автомобильной отрасли? Кому отнести свои сбережения и на какую «лошадку» поставить? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Утилизационный сбор и чудовищно высокая ставка рефинансирования — дилеры тоже покупают машины в кредит — сделали приобретение нового транспортного средства почти недоступной роскошью для большинства российских автомобилистов. Родной «Жигуль» — уже за миллион, так что с зарплатой менее 100 000 рублей в месяц, согласно известному уравнению, близко к дилерскому центру лучше не подходить.

А своя-то уже «дышит на ладан» и томно намекает на необходимости зафрахтовать автовоз до ближайшей металлоприемки — своим ходом не доедем. И что же делать, как нам быть? Начинаются «танцы с бубном» от «хай тех» к «нехай так». Иными словами, новую же покупаем, надо сразу брать хорошую и современную, с экранчиками и сенсорами, каретной стяжкой и кожаным салоном. Привет, три-четыре миллиона рублей, подать губозакатывающую машинку!

Логично, что львиная доля соискателей обращают свои взоры на вторичный рынок: уж «бэушечку» приличную-то найдем. Не найдете. Нету их уже, давно разобрали, а то, что продается — висяки, которые месяцами стоят на парковке по самому разному набору причин. Порой — компилированных в одном автомобиле. И так — по кругу. Не «китай» же подержанный, на который запчастей нет, покупать? Или в душе еще живет надежда на удачу? Тогда лучше приобрести лотерейный билет — меньшие потери, а жажду испытать судьбу утолит.

Фото портала АвтоВзгляд.

Эксперты советуют в 2025-ом быть осмотрительным и тщательно просчитывать все варианты. На себя, в первую очередь, посмотреть и вдумчиво оценить свое благополучие. Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников предлагает назвать вещи своими именами:

— В 2025 году выбор между новой и подержанной машиной зависит от бюджета, целей и готовности к рискам. Новые автомобили, особенно китайские, предлагают современные технологии и гарантии, но их цены растут из-за повышения утилизационного сбора и слабого рубля. Средний рост цен на новые авто в 2025 году прогнозируется на уровне 10-15%.

С другой стороны, подержанные автомобили, особенно японские, остаются популярными благодаря надежности и доступности. Однако рынок подержанных машин также сталкивается с ростом цен из-за дефицита качественных моделей с небольшим пробегом. Если вы ищете бюджетный вариант, подержанная Toyota Corolla или Mazda Demio могут быть выгодным выбором, — дает совет наш эксперт.

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— Сейчас на российский рынок официально не поставляются автомобили наиболее крупных европейских брендов Европы. Как правило, попадают они к нам по параллельному импорту и имеют, так скажем, ограниченную гарантию — то есть продаются не от производителя, а от дилеров, — продолжает тему Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli. — Это несколько неудобно.

Плюс ко всему, с учетом курса валют новые брендированные автомобили стоят значительно дороже, чем подержанные — разница может составлять несколько миллионов. В итоге новые машины оказываются многим не по карману, поэтому чаще всего приходится делать выбор между подержанным авто известного бренда и новым, но китайским автомобилем. Однако «китайцы» еще на «вы» с российским рынком, да и как таковой статистики по их надежности пока нет.

Да, новое авто имеет свои неоспоримые преимущества — это и гарантия, и кристально чистая юридическая история. Но если передо мной стоял бы выбор, то я предпочел все-таки подержанную машину от проверенного бренда, потому что лично для меня надежность в приоритете", — заключает специалист, и с ним сложно не согласиться.

Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго», убежден, что ответ найдется в арифметическом разделе:

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— У покупки нового автомобиля есть сразу несколько весомых преимуществ: гарантия, меньше рисков поломок, современные технологии и более высокая топливная эффективность. Главным недостатком сегодня является высокая стоимость.

Кроме этого, считается, что как только новый автомобиль выезжает из салона, то он автоматически дешевеет на 25%. Следовательно, легко подержанная, с небольшим пробегом машина известного и понятного бренда будет более актуальным и взвешенным выбором, чем новая...

В свою очередь, эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), убеждены, что в первой половине 2025 года российский автомобильный рынок столкнется с целой чередой сложностей, которые переживут не все его участники.

Уйдут многие продавцы, особенно китайских брендов, уйдут и несколько «поднебесных» марок. К лету шторм пойдет на убыль, появится осознание и понимание процессов, прогнозируется и снижение ставки рефинансирования. Вот тогда и стоит вернуться к идее обновления автопарка. Не раньше.