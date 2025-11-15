Громкие российские автопремьеры, ходовые испытания LADA Azimut и острый дефицит новых машин: итоги недели

АВТОВАЗ вывел кроссоверы LADA Azimut на тестовые испытания, инсайдеры обозначили сроки перезапуска бывшего завода GM в Санкт-Петербурге, российский офис Geely раскрыл цены гибридного паркетника EX5 EM-i, Belgee — обновленного X70 с полным приводом, а дилеры пожаловались на дефицит машин. Главные новости уходящей недели — в дайджесте портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ приступил к ходовым испытаниям кроссовера LADA Azimut, который должен пополнить модельную линейку бренда в следующем году. Как сообщили представители компании, инженеры проверяют и настраивают автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным. Фотографии с этих самых тестов уже, кстати, просочились в Сеть: примечательно, что предсерийные машины не замаскированы пленкой, а это дает возможность рассмотреть их детально.

А пока в Тольятти работают с LADA Azimut, в Санкт-Петербурге готовятся к перезапуску бывшего завода General Motors. На этой неделе стало известно, что предприятие, которое теперь принадлежит холдингу «АГР», вернется к работе в начале следующего года. Но что именно там будут собирать, пока непонятно.

Тем временем замглавы Минпромторга Альберт Каримов подтвердил, что на другом петербургском автозаводе — площадке в Шушарах, где прежде выпускали Toyota — наладят производство авто новой линейки бренда Aurus. В Елабуге останутся люксовые модели, а в Северной столице «пропишутся» машины попроще — «всего лишь» премиальные. Однако тут пока без сроков и подробностей.

Не обошлось на этой неделе и без автопремьер. Так, Geely вывела на отечественный рынок гибридный кроссовер EX5 EM-i, а Belgee — обновленный X70 с полным приводом. Стартовая цена первого — 3 569 990 рублей, второго — 2 670 990 без учета скидок. Что же до родственного для «Джили» бренда Nordcross, созданного специально для нашей страны, то он на днях запустил в России официальный сайт.

В обозримом будущем пополнится и сегмент легкого комтранса: Foton оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на фургон View. Он получит 2,0-литровый 159-сильный турбодизель Cummins, который может работать как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 8-диапазонным «автоматом». Габариты авто — 5490х1980х1990 мм, полная масса — 3200 кг.

А напоследок — известие о том, что в российских автосалонах образовался дефицит новых автомобилей. По словам руководителей дилерских центров, склады заметно опустели, многие модели стали недоступны или лишились части комплектаций и цветов, цены выросли, а скидки закончились...

Другие интересные новости автомобильной жизни страны последних дней — в ленте портала «АвтоВзгляд»