«Знаковый» удар: в 2026 году автозапчасти подорожают на 20% и станут дефицитом

Госпошлину за внесение сведений о некоторых категориях маркированных товарах в ГИС «Честный знак» власти планируют взимать с производителей уже с 1 января 2026 года. Введение этого нового сбора в том числе и для ряда автомобильных запчастей вызывает закономерный вопрос: приведет ли появление новой маркировки к росту потребительских цен или дефициту отдельных товаров? Увы, но как объяснил порталу «АвтоВзгляд» квалифицированный специалист, дело тут не только в стоимости: отдельные товарные группы могут просто исчезнуть из оборота.

Руководитель отдела аналитики дистрибутора автозапчастей компании Rossko Тимур Турсунов обращает внимание, что к настоящему моменту эта система маркировки уже существенно осложнила процессы обращения товаров, для которых она является обязательной. А введение госпошлины, по словам эксперта, вызывает новые вопросы, поскольку сами коды маркировки уже оплачиваются участниками рынка — стоимость каждого составляет около 50 копеек.

Эти средства вносятся после ввода товара в оборот. Госпошлина же, согласно проекту, будет взиматься до этого момента. Что приведет к двойным платежам за одну и ту же операцию, указывает собеседник портала «АвтоВзгляд». При этом очевидно, что любые дополнительные сборы и налоги в итоге отражаются на прайсах конечной продукции.

Более того, г-н Турсунов не исключает сокращения в следующем году потребительского спроса на рынке запчастей и даже сжатия рынка. По его словам, уже сегодня затраты на маркировку увеличивают стоимость изделий примерно на 10%. Если учесть повышение НДС, изменение налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей и рост логистических издержек, автокомпоненты в 2026 году могут подорожать на величину до 20%.

Представитель Rossko обращает внимание, что с 1 октября текущего года уже стала обязательной маркировка моторных и трансмиссионных масел, антифризов и другой автохимии. При этом у игроков рынка есть серьезные опасения по поводу внедрения «Честного знака» на автомобильные лампы, свечи зажигания и прочую автоэлектрику, предупреждает эксперт. Ведь емкость рынка этих товарных групп исчисляется миллиардами штук в год.

— Представьте лампочку в панели приборов, размеры которой — всего несколько миллиметров! Куда на нее клеить «Честный знак»? Нужно как минимум купить пакетик, вложить в него эту лампу, наклеить QR-код. Только работа по маркировке будет стоить больше, чем сами эти товары! То есть грозит удорожание уже на порядки. В результате часть низкомаржинальных товаров может просто исчезнуть с рынка.

Маркировка как инструмент прозрачности рынка может быть полезной при наличии отлаженных механизмов контроля и разумных затрат на ее внедрение. Однако в своем нынешнем виде система создает значительные сложности для производителей и импортеров, повышает административную и финансовую нагрузку, а также ведет к удорожанию товаров для конечных потребителей, — возмущается Турсунов.

Заметим тут, что описанная проблема, рискующая обернуться удорожанием, а то и дефицитом отдельных незаменимых элементов конструкции автомобиля, может создать неприятности не только производителям и продавцам, но и конечным потребителям конкретных товаров.

Чем чревато отсутствие какой-либо индикации, вызванное выходом из строя маленькой лампочки, которую нечем заменить? Последствия могут быть самыми печальными, вплоть до ухудшения статистики ДТП. Хочется верить, что ответственные за данное направление высокопоставленные мужи отдают себе в этом отчет.