Очень дорого: в Москве официально представили новый Subaru Forester

Сложно с ходу вспомнить более крепкое сообщество на российских дорогах, чем субаристы: они безумны в своем преклонении перед брендом «плеяд», фанатичны к этим автомобилям и «дружат машинами» как в потоке, так и вне его. Несмотря на санкции и прочие политико-экономические сложности, представительство Subaru свою «паству» тоже старается поддерживать. И даже привозит в нашу страну новые модели. Так, в середине ноября в Москве был представлен Forester шестого поколения.

Санкции санкциями, а любовь российского водителя к японским машинам не утихает. Как раз наоборот: изобилие «китайской продукции» лишь усилило уважение и стремление обладать машиной, сошедшей с конвейера Страны восходящего солнца. Но даже в когорте «японцев» есть бренды, которые крепче других «застревают в сердцах». И Subaru в числе таковых.

Инженерный подход, технологии (тот самый оппозитный мотор, полный привод и азартный характер), а также взаимодействия российского подразделения Subaru с автоклубами и автовладельцами сделали машины «созвездия плеяд» сущим божеством для великого множества соотечественников. Три четверти обладателей Subaru остаются с маркой: меняют одно поколение на другое, даже не заглядывая в соседние автосалоны. А если какие-то подвижки и происходят, то только в рамках модельного ряда.

В 2022 году по понятным причинам автомобильный мир России изменился, но японские бренды в большинстве своем не спешили «хлопать дверьми», а просто уходили в тень. Официальных поставок машин все еще нет, но сохранились регулярно пополняемые склады запчастей, гарантийные обязательства, обслуживание и официальные дилеры, а также небольшой поток «параллельного импорта». Этим путем к нам и приехал новый, уже шестой по счету «Форестер».

Модель заметно изменилась — все же новое поколение, а не рестайлинг — увеличилась жесткость кузова, благодаря чему ощутимо улучшилась управляемость и «рулежка». Под капотом — безальтернативный 2,5-литровый 185-сильный бензиновый мотор (естественно, оппозитный), работающий в паре с вариатором Lineartronic и классическим симметричным полным приводом Subaru.

На выбор — 11 цветов кузова и 5 вариаций отделки салона: кожа, алькантара и «разноцветье» на любой вкус. Семь «эирбегов», светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, память и электронастройки сидений во всех представленных комплектациях. Помимо прочего, новинка оснащена фирменной системой интеллектуальной безопасности EyeSight последней генерации. И, что важно, все машины на гарантии — до трех лет или 100 000 км пробега.

А теперь — к ложке дегтя, к ценам. Самый доступный, хотя это слово здесь не очень уместно, Subaru Forester шестого поколения в комплектации Elegance обойдется в 7 млн рублей. За версию Prestige придется заплатить уже 7,3 млн, за Sport — 7,4 млн, а максимальная комплектация Premium стоит 7,6 млн рублей. Дорого? Да, очень. И, тем не менее, на презентации нашлись люди, готовые заключить договор. Потому что Subaru.