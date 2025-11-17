2

Очень дорого: в Москве официально представили новый Subaru Forester

У российских дилеров появилось шестое поколение «Лесника»

Сложно с ходу вспомнить более крепкое сообщество на российских дорогах, чем субаристы: они безумны в своем преклонении перед брендом «плеяд», фанатичны к этим автомобилям и «дружат машинами» как в потоке, так и вне его. Несмотря на санкции и прочие политико-экономические сложности, представительство Subaru свою «паству» тоже старается поддерживать. И даже привозит в нашу страну новые модели. Так, в середине ноября в Москве был представлен Forester шестого поколения.

Поделиться
Автор
Евгений Васин

Изображение Очень дорого: в Москве официально представили новый Subaru Forester

Санкции санкциями, а любовь российского водителя к японским машинам не утихает. Как раз наоборот: изобилие «китайской продукции» лишь усилило уважение и стремление обладать машиной, сошедшей с конвейера Страны восходящего солнца. Но даже в когорте «японцев» есть бренды, которые крепче других «застревают в сердцах». И Subaru в числе таковых.

Инженерный подход, технологии (тот самый оппозитный мотор, полный привод и азартный характер), а также взаимодействия российского подразделения Subaru с автоклубами и автовладельцами сделали машины «созвездия плеяд» сущим божеством для великого множества соотечественников. Три четверти обладателей Subaru остаются с маркой: меняют одно поколение на другое, даже не заглядывая в соседние автосалоны. А если какие-то подвижки и происходят, то только в рамках модельного ряда.

В 2022 году по понятным причинам автомобильный мир России изменился, но японские бренды в большинстве своем не спешили «хлопать дверьми», а просто уходили в тень. Официальных поставок машин все еще нет, но сохранились регулярно пополняемые склады запчастей, гарантийные обязательства, обслуживание и официальные дилеры, а также небольшой поток «параллельного импорта». Этим путем к нам и приехал новый, уже шестой по счету «Форестер».

Модель заметно изменилась — все же новое поколение, а не рестайлинг — увеличилась жесткость кузова, благодаря чему ощутимо улучшилась управляемость и «рулежка». Под капотом — безальтернативный 2,5-литровый 185-сильный бензиновый мотор (естественно, оппозитный), работающий в паре с вариатором Lineartronic и классическим симметричным полным приводом Subaru.

На выбор — 11 цветов кузова и 5 вариаций отделки салона: кожа, алькантара и «разноцветье» на любой вкус. Семь «эирбегов», светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, память и электронастройки сидений во всех представленных комплектациях. Помимо прочего, новинка оснащена фирменной системой интеллектуальной безопасности EyeSight последней генерации. И, что важно, все машины на гарантии — до трех лет или 100 000 км пробега.

А теперь — к ложке дегтя, к ценам. Самый доступный, хотя это слово здесь не очень уместно, Subaru Forester шестого поколения в комплектации Elegance обойдется в 7 млн рублей. За версию Prestige придется заплатить уже 7,3 млн, за Sport — 7,4 млн, а максимальная комплектация Premium стоит 7,6 млн рублей. Дорого? Да, очень. И, тем не менее, на презентации нашлись люди, готовые заключить договор. Потому что Subaru.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует