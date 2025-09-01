Крупный онлайн-сервис начал продажи через маркетплейс

В сервисе ВТБ Авто сообщили, что на маркетплейсе Wildberries появились в продаже новые автомобили иностранных марок, среди которых BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen. Все модели находятся на складах и предназначены для покупателей из Москвы и Московской области. В будущем сервис намерен распространить свою деятельность на всю территорию России.

Генеральный директор сервиса Сергей Медынский отметил, что компания стала первым в России онлайн-сервисом по продаже автомобилей, разместившим машины на маркетплейсе.

По его словам, сотрудничество с маркетплейсом позволяет показать людям более широкий выбор марок, включая не только китайские и отечественные, но и мировые автопроизводители. При этом сохраняется привычный, быстрый и безопасный формат выбора автомобиля.

Как добавил Медынский, согласно исследованию сервиса, 55% россиян рассматривают возможность дистанционной покупки авто, что делает партнерство с маркетплейсом значимым событием для развития автомобильного онлайн-ритейла в стране.

Руководитель категории «Авто» Wildberries & Russ Василий Гаврилюк сообщил, что сотрудничество с новым партнером позволит значительно увеличить количество брендов и моделей в ассортименте маркетплейса.

Он подчеркнул, что покупателям гарантирована прозрачность ценовой политики — стоимость автомобиля остается неизменной на всех этапах оформления сделки. Это партнерство также дает возможность существенно сократить временные затраты на приобретение транспортного средства.