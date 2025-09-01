3

Крупный онлайн-сервис начал продажи через маркетплейс

Онлайн-платформа расширила ассортимент автомобилями иностранных марок

В сервисе ВТБ Авто сообщили, что на маркетплейсе Wildberries появились в продаже новые автомобили иностранных марок, среди которых BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen. Все модели находятся на складах и предназначены для покупателей из Москвы и Московской области. В будущем сервис намерен распространить свою деятельность на всю территорию России.

Поделиться

Изображение Крупный онлайн-сервис начал продажи через маркетплейс

Генеральный директор сервиса Сергей Медынский отметил, что компания стала первым в России онлайн-сервисом по продаже автомобилей, разместившим машины на маркетплейсе.

По его словам, сотрудничество с маркетплейсом позволяет показать людям более широкий выбор марок, включая не только китайские и отечественные, но и мировые автопроизводители. При этом сохраняется привычный, быстрый и безопасный формат выбора автомобиля.

Как добавил Медынский, согласно исследованию сервиса, 55% россиян рассматривают возможность дистанционной покупки авто, что делает партнерство с маркетплейсом значимым событием для развития автомобильного онлайн-ритейла в стране.

Руководитель категории «Авто» Wildberries & Russ Василий Гаврилюк сообщил, что сотрудничество с новым партнером позволит значительно увеличить количество брендов и моделей в ассортименте маркетплейса.

Он подчеркнул, что покупателям гарантирована прозрачность ценовой политики — стоимость автомобиля остается неизменной на всех этапах оформления сделки. Это партнерство также дает возможность существенно сократить временные затраты на приобретение транспортного средства.

Виктория Михайлова

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует