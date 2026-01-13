В России на 10% подорожали новые легковые автомобили

В конце 2025-го средняя цена новых легковых машин достигла отметки 3,48 млн рублей, увеличившись на 10%, если проводить параллель с предыдущим годом. Однако по сравнению с ноябрем прайс снизился на 1,5%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В то же время эксперты не обошли стороной и вторичный рынок. И оказалось, что в начале зимы легковушки с пробегом в среднем стали дороже на 8% за год, то есть они оценивались в 1,31 млн «деревянных» на тот период. Однако месячная прибавка к стоимости не превысила 0,5%.

Судя по результатам декабря, за 12 месяцев объем по автомобилям с пробегом подрос совсем немного, как и цена, отметил исполнительный директор организации Сергей Удалов.

Средний тренд роста цен сохраняется, несмотря на их кратковременное снижение, добавил заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин. Тендеция продолжится и в 2026 году, прайсы снова будут стремиться вверх, заключил специалист.