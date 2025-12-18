Парадоксы отечественного автопрома: «китайцы» демпингуют, а цены растут

Надысь руководство АВТОВАЗа в очередной раз очень громко рассыпалось в жалобах на китайских коллег. Дескать, нехорошо они себя ведут, прямо-таки неприлично — демпингуют почем зря. Портал «АвтоВзгляд» и рад бы разделить точку зрения отечественного производителя, да реальность игнорировать не может. А она не то, чтобы на стороне обиженных.

Издание «Ведомости» опубликовало цитату из заявления президента АВТОВАЗа Максима Соколова, в которой дословно говорилось, что демпинг со стороны китайского автопрома «перешел все мыслимые границы».

По данным топ-менеджера, скидки на автомобили из Поднебесной в 2025 году доходили аж до 1 млн рублей. Похоже, президент автогиганта счел, что такая политика не соответствует принципам честной конкуренции.

СИРОТЫ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ

Корень зла Максим Соколов увидел в том, что китайские компании, в отличие от отечественных, работают в весьма комфортных условиях. Прежде всего, они не находятся под санкциями.

Далее, у них более привлекательные условия кредитования — ключевая ставка в Китае всего 3%, что несравнимо с планкой ЦБ РФ в 16,5%. Наконец, правительство КНР всячески поддерживает и стимулирует автомобильный экспорт.

Можно, конечно, на все приведенные аргументы возразить, что высоченная ставка рефинансирования и прочие прелести российской экономики — отнюдь не вина концернов из КНР, а целиком и полностью наша отечественная заслуга.

Кроме того, китайские компании также испытывают серьезное санкционное давление со стороны США и их европейских «коллег», хотя несколько иного рода и не совсем сопоставимое по тяжести с рестрикциями, наложенными на Россию.

С другой стороны, наши производители тоже не находятся на положении бедных родственников. Самый страшный инструмент в руках государства, способный одним махом обнулить любые попытки демпинга — пресловутый утильсбор.

Он работает исключительно во благо отечественных автомобильных компаний, и в первую очередь — на АВТОВАЗ, который сиротой тольяттинской уж никак не назовешь. Не говоря уж о таких протекционистских мерах, как предполагаемый перевод таксопарков на машины локальной сборки.

А КОЛУМБ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ

Волнение г-на Соколова понятно: если по итогам 11 месяцев прошлого года бренд LADA удерживал 27,6% рынка, то в текущем его доля за аналогичный период снизилась до 25,1%. А в ноябре так и вообще упала до 21,4%. Обидно. И виноваты в этом, конечно, враги.

Но эксперты сомневаются в том, что китайцы совместными усилиями целенаправленно топят именно АВТОВАЗ. «Основная конкуренция у них идет между собой, а на самые популярные и доступные модели больших скидок дилеры все равно не дают — обычно таким образом избавляются от остатков прошлогодних машин или от той продукции, которая не пользуется спросом», — поделился с агентством ТАСС своими соображениями на этот счет Вадим Гагарин.

Между прочим, статистика рынка также не подтверждает злонамеренных действий китайских автобрендов. Как сообщает «Коммерсантъ», «в ноябре средние цены на автомобили резко выросли. Заметнее всего подорожали российские машины, сразу на 8%. Иномарки прибавили 3%». Какое происхождение у подавляющего большинства последних — понятно.

«Средняя цена китайского автомобиля теперь превышает 3,6 млн руб., а отечественного — 1,8 млн руб.», — продолжает издание. Нетрудно заметить, что ценовой диапазон, в котором играют «наши» и «не наши» никоим образом не совпадает, и влиять на продажи друг друга они могут только косвенным образом.

Общая тенденция автомобильного рынка не демонстрирует никаких намеков не то, что на снижение, но даже на приостановку роста цен, пусть и временную. Согласно расчетам агентства «Автостат», «средневзвешенная цена нового легкового авто в ноябре 2025 года составила 3,54 млн рублей. Это на 2,9% выше, чем в октябре, и на 16% больше, чем в ноябре 2024-го».

Так что причина падения спроса на отдельно взятые марки имеет свои глубокие корни скорее в неумении создавать конкурентоспособный продукт, чем в происках недоброжелателей.