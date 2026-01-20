Российский авторынок покинули еще 4 китайских кроссовера

В январе 2026-го в России перестали продавать четыре переднеприводных кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition, Bestune Т77, а также BAIC X35 и X7. Их исчезновение нельзя назвать неожиданностью, автопроизводители продолжают чистить свои линейки, избавляясь от неактуальных моделей.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили Chery Tiggo 4 Pro с припиской 18 Years Edition выбыл из игры, поскольку ему на смену выкатили обновленную «четверку». Прощание с ее предшественником, который мог похвастать оригинальным оформлением салона, было предсказуемым. За движение отвечали 1,5-литровые моторы, выдающие 113 и 147 л.с. Передачи переключались с помощью 5-скоростной «механики» либо вариаторов.

Вопросов по поводу прощания с Bestune T77 не возникло, так как на протяжении всего прошлого года бренд продавал исключительно «прошлогодние» машины. То есть те, что сошли с конвейера в 2023-м и 2024-м. Ключевые характеристики паркетника — 160-сильный турбодвигатель объемом 1,5 л, друживший с 6-скоростной «ручкой» и 7-диапазонным преселективом.

По поводу BAIC ходили слухи о полном сворачивании бизнеса в РФ, однако марка пока не планирует так поступать. Но 180-сильный кроссовер X7 уступил место своей рестайлинговой модификации X75. А его компактный собрат X35 превратился в диковинку еще в первом полугодии 2025-го, цены исчезли с официального сайта марки минувшей весной. На «вооружении» стояли агрегаты объемом 1,5 л, выдающие 116 и 136 л.с., их парой были МКП на 5 ступеней и вариатор.