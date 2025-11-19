Перезагрузка: BAIC всерьез берется за российский рынок

Если автомобили не продавать, то сами они почему-то в России не продаются. Не помогает даже местная сборка. Через несколько лет рыночных мытарств BAIC наконец пришел к этой мысли и выкатил новую стратегию: упор на рамные внедорожники, надежный сервис, эффективная сеть и сильный рекламный партнер в лице всемогущего «Газпром Медиа».

Возможно, китайцы выбрали не самое удачное время для поиска свежего ветра в паруса своего российского бизнеса. Продажи в ноябре опять покатились вниз, власти в очередной раз задрали вверх грядущие ставки утильсбора, да и экономика в целом на фоне снижения нефтяных цен полна уныния.

Но лучше поздно, чем никогда. У нас тут всегда условия — не сахар. И вчера, 18 ноября, в центре Москвы прошла знаковая пресс-конференция, в которой участвовали представители BAIC International, АО «БАИК Моторс Рус», ГК «Автотор» и холдинга «Газпром Медиа». Партнеры в решимости вывести бренд из пике поведали журналистам, как намерены это сделать. Рассказываем, что означает новая страница и обновленная стратегия BAIC в России.

Для начала глава АО БМР Алексей Храмцовский презентовал новый дизайн логотипа, подкрепив свое объявление новостью об увеличении заводской гарантии на год. Теперь это шесть лет или 150 000 км пробега. Уже неплохо.

Фото: BAIC

Менеджер сообщил, что новая компания (АО БМР) намерена трансформировать присутствие бренда в России, выведя ее на новый качественный уровень. Тут он перечислил меры по коррекции модельного ряда, углубленную маркетинговую компанию, усиление сервисной и дилерской поддержки, а также выстраивание доверительных отношений с клиентами.

В частности, BAIC объявил об усилении внедорожной ветки за счет расширения серии моделей BJ. Если рамные внедорожники BJ40 и BJ60 у нас уже доступны, то компанию им в 2026 году составят две новинки: модели BJ30 и BJ41. Первый из них — компактный оффроудер BJ30 длиной 4730 мм — представят в России в гибридной версии REHEV. Тут вам и автономность, и полный привод, и независимая подвеска, не говоря о современных цифровых наворотах в харизматичной дизайнерской оболочке.

Тогда как BJ41 — не что иное, как новое поколение уже знакомой нам «сороковки», но уже с цельной крышей. Обещают бензиновый и дизельный двигатели. «Внедокарбрик» BJ40, впрочем, в линейке останется. Как уникальное предложение на рынке.

Фото: BAIC

А вот 2027-й год станет годом гибридов и кроссоверов. Пока, если мы правильно поняли спикера, с продажами кроссоверов компания намерена повременить. И хочет вернуться с ними уже в 27-м. Но не просто, а с уже полноприводными автомобилями и их гибридными версиями. Появятся кроссоверы BAIC X55 REHEV и X75 REHEV. Кроме того можно будет приобрести и гибридную версию внедорожника BJ60 REHEV.

Схема REHEV подразумевает передвижение на электромоторах, когда ДВС выступает как генератор для подзарядки батареи. Да, эта схема предусматривает большую мобильность. Но понадобится и более изощренный сервис.

О нем, кстати, представитель АО БМР много говорил отдельно, подтвердив уже 30 подписанных на конец года контрактов. Далее число дилеров планируют расширить до 50. Обещали клиентам и мгновенные поставки комплектующих от пяти до семи дней в зависимости от региона, и расширение склада запчастей.

Фото: BAIC

Говоря о планах, BAIC намерен углублять сотрудничество с «Автотором» по сборке и локализации моделей. Назвали и первоочередные цели роста продаж — 10 000 уже в следующем году.

Представитель империи «Газпром Медиа» Борис Ханчалян подтвердил, что планирует «раскручивать» бренд на полную, используя все доступные медиа-площадки: телевидение, цифровые ресурсы и спортивный контент. А начать решили, видимо, с Rutube. Вышеупомянутый сервис скоро можно будет подключать прямо в кабине авто на штатном оборудовании BAIC.

Выйдет ли что-нибудь толковое из перезагрузки BAIC, пока сказать сложно. Очевидно одно: с этих шагов и нужно было разворачивать бизнес несколько лет назад. Догонять всегда сложнее. И к тому же, позвольте выразить некое сомнение, продавать в нынешней России по 10 000 рамных внедорожников в год, как это планируют в компании, задача сверхамбициозная. Даже для крупной китайской государственной корпорации с ежегодным глобальным тиражом в 1,7 млн. автомобилей...