Стартовая цена кроссовера «Москвич 3» превысила 2 млн рублей

«Москвич» опубликовал на своем официальном сайте свежие прайс-листы кроссовера с индексом «3» — в них появились цены машин 2026 года модельного года. Стоимость увеличилась на 58-65 тысяч рублей в зависимости от комплектации. И теперь начальная планка «бюджетника» — 2 010 000 целковых.

Как и прежде, столичный автозавод предлагает покупателям «Москвич 3» в двух комплектациях: «Стандарт Плюс Телематика» и «Комфорт Телематика». В первом случае клиент может выбрать коробку передач: шестиступенчатую механическую или вариатор. Во втором же — трансмиссия безальтернативно бесступенчатая. Двигатель при этом всегда 1,5-литровый, на 136 л.с. и 200 Нм крутящего момента.

Так, если прежде кроссовер в исполнении «Стандарт Плюс Телематика» с механической коробкой стоил 1 952 000 рублей, а с вариатором — 2 041 000 без учета скидок по спецпредложениям, то теперь в случае машин 2026 года выпуска — 2 010 000 и 2 105 000 соответственно. Что же до старшей комплектации «Комфорт Телематика», то потенциальному покупателю следует приготовить 2 240 000 «деревянных» (для авто 2025 года это 2 175 000).

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что «Москвич» подумывает о том, чтобы расширить модельный ряд за счет седана, который должен пополнить «престижную» М-линейку. Сейчас в последнюю входят кроссоверы «М70» и «М90». Их продажи начались почти две недели назад, а мы уже успели оценить обе новинки в деле: тест-драйв «семидесятого» читайте здесь, а «девяностого» — вот тут.