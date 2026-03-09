Флагманский просчет: первый тест-драйв кроссовера «Москвич М90»

В новую М-линейку от «Москвича» вошли два кроссовера, и именно на старший, то есть на «М90», столичный автозавод делает основную ставку. Потому что он большой, просторный, семиместный и полноприводный. Но что реально может предложить покупателю автомобиль, отобравший гордое звание флагмана у «Москвича 8»? Стоит ли он тех немалых денег, что за него просят в шоу-румах? Ответы на эти и другие вопросы — в обзоре портала «АвтоВзгляд», который побывал на премьерном тест-драйве новинок.

Как мы уже рассказывали в обзоре младшего «Москвича М70» (кстати, прочитать его можно вот здесь), в основу кроссоверов М-линейки легли автомобили марки MG, которая входит в китайский концерн SAIC. И если «семидесятка» построена на базе MG HS, то «девяностик» — на платформе MG RX9, клона Roewe RX9. Последний справил рыночный дебют в 2023-м. То есть перед нами не какой-то «архаизм», а относительно свежая разработка, что само по себе внушает осторожный оптимизм.

«М90» — довольно крупная семиместная машина. Ее длина — 4983 мм, ширина — 1967 мм, высота — 1778 мм. Колесная база — 2915 мм, клиренс — 190 мм. Довольно вместительный по меркам класса багажник — 332 литра. А если спинки второго и третьего рядов сложить, то можно увеличить объем до 2093 л. К слову, складываются эти самые спинки быстро и без каких-либо усилий. Что может быть важно для тех, кто подбирает семейный SUV, которым будет активно пользоваться, например, и хрупкая супруга.

По силовым агрегатам «М90» идентичен старшей модификации «М70». Ему полагается двухлитровый турбомотор на 200 л.с. и 9-ступенчатый «автомат» ZF. Привод при этом доступен лишь подключаемый полный, хотя у MG/Roewe RX9 существует и моноприводная версия.

Выбирать комплектацию покупателям «М90» тоже не придется: она одна — «Ультимейт». С одной стороны, это упрощает процесс покупки и избавляет от мучительного перебора опций. С другой — лишает маневра тех, кому какие-то функции не нужны и кто предпочел бы сэкономить. Но как бы то ни было, оснащение бедным не назовешь: в списке есть полный зимний пакет, вентиляция передних кресел, электрорегулировки сидений, включая поясничный подпор, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфонов и внушительный арсенал систем безопасности.

Первое, на что обращаешь внимание, когда подходишь к водительской двери — ручки. Если у «М70» они традиционные, то у «М90» так называемые скрытые. Решение модное, но неоднозначное — не многим оно нравится из-за глюков и задержек. Однако на «М90» таких проблем замечено не было. Другой вопрос, как они будут вести себя в условиях русской зимы и наледи...

Салон симпатичный, хотя материалы отделки можно было бы использовать другие — более качественные и приятные на ощупь. Учитывая, что мы говорим о машине D-класса, где требования строже, это замечание — не придирка, а вполне обоснованная претензия. Визуальную картину немного портят жалюзиобразные дефлекторы по центру — они кажутся чужеродным элементом в интерьере, который явно претендует на определенную утонченность.

Впрочем, куда больше напрягает другое — что эти дефлекторы не закрываются. Ну или закрываются настолько неочевидным способом, что мы за время тест-драйва так и не разгадали эту загадку. И если, например, водителю нужен мощный обдув, а пассажир мерзнет, то последнему придется надеть куртку. Зато, в отличие от младшего брата, «девяностик» располагает большим количеством физических клавиш управления климатом. С их помощью можно быстро и, главное, безопасно отрегулировать не только тот самый обдув, но и температуру.

Организация центрального тоннеля в целом логичная и эргономичная. Здорово, что туда же вынесли шайбу, позволяющую выбрать режим движения, которых с учетом автоматического набирается шесть. Так гораздо удобнее, чем копаться в мультимедийке, как это реализовано в «М70».

Руль такой же, как в «семидесятке». Хотя есть маленькое, но досадное отличие: если в той машине на «звездочки» — кнопки, назначение которых выбирает сам водитель — можно привязать одну из пяти функций, то у «М90» — лишь одну из трех. И в их числе нет системы кругового обзора, что при маневрировании в тесных дворах на столь габаритном кроссовере было бы очень кстати.

В целом же «баранка» все так же удобно лежит в руке, диапазонов регулировки хватает, чтобы устроиться водителю практически любой комплекции. Кресла показались комфортабельнее, нежели в «М70». А вот экраны приборки и мультимедийки (хотя они вроде такие же) здесь явно проигрывают: сильно бликуют даже в условиях пасмурной погоды. И, казалось бы, решение на поверхности — увеличить яркость дисплеев. Но как это сделать, мы, опять же, не поняли: соответствующие настройки в системе не обнаружились.

Если не брать в расчет этот момент, то по части экранов все ровно так же, как в «семидесятке». Значки на приборной панели можно было бы сделать крупнее, а мультимедийку — расторопнее. Она не спешит перелистывать вкладки и открывать нужные менюшки.

Та же неспешность, к сожалению, прослеживается и в ездовых повадках. Двухсотсильному мотору, сопряженному с классическим «автоматом», явно тяжело разгонять машину снаряженной массой 2,1 тонны. Причем недостаток тяги чувствуется не только на трассе при обгонах, но и в городских условиях. Зато эта машина довольно эффективно тормозит двигателем, что было особенно ценно на серпантинах.

Еще одна неприятная особенность — вибрации, которые ты буквально ощущаешь своей пятой точкой, стоя на светофоре с коробкой в «Драйве». Комплимента шумоизоляции тоже, как и в случае с «М70», не сделаешь. Но если кроссоверу младшего С-класса можно дать скидочку, то для автомобиля сегмента D — это серьезное упущение. Тем более что букет посторонних звуков собирается с первых же километров — не нужно дожидаться трассовых скоростей.

Настройки подвески, увы, тоже разочаровали. Ее, очевидно, затачивали под комфорт обитателей салона, но перестарались, и в итоге машина получилась, как говорят в автомобильном сообществе, расхлябанной. Увеличение жесткости однозначно пошло бы на пользу и едва ли нанесло сильный ущерб тому самому комфорту. Золотая середина между мягкостью и собранностью — это то, к чему стремятся все, но «М90» пока где-то в хвосте пелотона.

Бездорожья на нашем маршруте не было, а потому нащупать границы возможностей полного привода не довелось. Однако был отрезок с сухой грунтовкой и колеей средней глубины — этакая имитация семейного выезда на природу, ради которого, собственно, подобные авто и покупают. Проехать-то мы, конечно, проехали. Только вот большую часть пути какая-то пластиковая защитка — не юбка бампера, а нечто иное — упорно шкрябала землю и нервишки.

Рулевое управление неплохое — критического недостатка обратной связи или прочих настораживающих отклонений замечено не было. Руль в меру легок на парковочных скоростях и адекватно наливается тяжестью по мере набора темпа. Тормоза тоже справляются со своей задачей достойно: педаль информативная, замедление предсказуемое, без неприятных сюрпризов. Здесь в плане впечатлений все как у «М70» — без откровений, но и без провалов.

Если же смотреть на картину в целом, то «девяностик» показался мне менее удачным автомобилем. И не столько в сравнении с младшим братом — все-таки ставить их в параллель некорректно, машины разных классов — сколько в сравнении с соперниками. «М70» в своем сегменте смотрится вполне конкурентоспособно. «М90» же попадает в куда более жесткую среду, где покупатели требовательнее, а соперники — зубастее.

Кто входит в число этих самых соперников? Geely Okavango — хотя у него нет полного привода, что дает «М90» определенное тактическое преимущество. GAC GS8 — с ценником, улетевшим в стратосферу. Но главный конкурент, конечно, Chery Tiggo 9, который совсем скоро обретет российскую прописку под именем Tenet T9. Стартовый прайс у них одинаковый: от 4,2 млн рублей без учета скидок и от 3,9 млн с таковыми.

И, думается, что столичному автозаводу стоило бы еще немного подвинуться в цене, ведь при нынешних раскладах Chery выглядит ощутимо интереснее — как минимум потому, что там под капотом 245 «лошадок». К тому же надо понимать, что такие кроссоверы покупают люди не бедные: они готовы даже немного переплатить за приятные ощущения от вождения, комфорт и надежность. А те, у кого в приоритете экономия, скорее купят родственный «Москвич 8».

Оправдаются ли надежды «Москвича», поставившего на «М90», покажет время. Сейчас же совершенно точно можно сказать только одно: «девяностику» предстоит действительно суровая битва, ведь серьезных преимуществ перед конкурентами у него, по сути, нет. Разве что бренд пересмотрит ценовую политику, выставив более справедливые прайсы, или своими силами доработает машину. Пока же, к сожалению, она не дотягивает до того уровня, которого вправе ожидать потенциальный покупатель флагманской модели.