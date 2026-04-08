Точечно и актуально: первое знакомство с новым кроссовером Changan Uni-S

В популярнейшем сегменте кроссоверов случилась премьера: российские дилеры Changan открыли продажи нового Uni-S. Помимо весьма привлекательного дизайна, чем китайцы уже не удивляют, паркетник получил целый ряд актуальных именно для нашей страны улучшений, среди которых — четыре ведущих колеса. Что еще бросилось в глаза на статичной презентации модели, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Главное конкурентное преимущество любого китайского бренда — оперативность. За неполные четыре месяца года Changan выкатил в нашей Необъятной уже три новинки. Впрочем, не только этот автопроизводитель радует в 2026-м взрывными восхождениями на небосвод многострадального отечественного авторынка. Так что борьба за сердца и кошельки разворачивается нешуточная, а потому «Чанган» решил в долгий ящик свои козыри не откладывать. А уж Uni-S именно таким козырем и является.

Дизайн — вопрос интимный, для каждого личный. Но новое поколение кроссовера Uni-S точно выглядит современным и актуальным — глаз, что называется, не режет. Рассыпающаяся кристаллами решетка радиатора, обязательная светодиодная полоса во весь капот и резкие черты головной оптики, которым дизайнер Changan Клаус Зисиора посвятил много месяцев труда.

Uni-S — продолжение CS55 Plus, новая итерация модели. И эта модель заметно увеличилась: стала на 35 мм длиннее и на 3 мм шире. Однако рост не сказался на общем восприятии: машина не выглядит громоздкой и непропорциональной, смотрится вполне лаконично.

Салон, как водится у китайцев, построен вокруг огромного дисплея, разделенного на два сектора — собственно приборную панель и мультимедийную часть, которая обладает диагональю в 14,6 дюйма и является самой большой в классе. Интерьер беден на кнопки, но богат на разноцветные и разномастные отделочные материалы.

Президент Changan Eurasia Сунь Цзэцюнь — к слову, прекрасно говорящий по-русски — отдельно сфокусировал внимание на отделке. Китайцы очень внимательно отнеслись к требованиям российского покупателя о необходимости использовать качественные и тактильно приятные материалы в интерьере, поэтому новый автомобиль был создан исходя из этих пожеланий: мягкий пластик, экокожа, атмосферная подсветка, панорамная крыша.

Также по запросам трудящихся переработали подход к зимним опциям: подогрев руля, стекла, форсунок омывателя, наружных зеркал, стекла крышки багажника, а также задних и передних кресел (подушка + спинка) — в базе. В общем и целом, идея «работы под запрос» вообще была одной из «корневых папок» во время создания Uni-S.

И ключевая опция новой машины произрастает отсюда же. Речь, конечно, о полном приводе. Режим четырех ведущих колес целиком и полностью адаптировали под российские условия эксплуатации. В центре системы — гидравлическая муфта BorgWarner, сопряженная с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями того же производителя.

Под капотом — уже знакомый полуторалитровый 181-сильный мотор Blue Core, выдающий 280 Н·м крутящего момента. Мистер Цзэцюнь признался, что его просили сделать машину динамичнее — мол, у нас тут любят быструю езду. Он уже 20 лет живет в России и все понимает, поэтому Uni-S разгоняется шустрее своего предшественника: 8,9 секунды до «сотни». Расход — 6,9 литра на ту же «сотню». Кстати, двигатель вполне себе потребляет 92-й бензин: немаловажная сегодня оговорочка.

Комплектаций — две: «Люкс» (от 2 979 900 рублей) и «Техно» (от 3 149 000). Разница, честно говоря, не столь значительна: 18-е или 19-е диски, только подогрев или подогрев, вентиляция и память сидений. Цена по нынешним меркам вполне адекватная, но куда интереснее другое. Пока кроссоверы поставляются из Китая, но скоро у дилеров появятся калининградские машины. Сначала на «Автоторе» организовали отверточную сборку, но потом будет «полновесная», с окраской кузова. Локализация позволит если не снижать, то хотя бы не сильно повышать прайсы, удерживая их на оптимальном уровне.

И вкупе это делает Changan Uni-S действительно интересным предложением на российском рынке. По крайней мере — в теории. А как оно на практике — как новый кроссовер едет, звучит, играет и чувствуется на кончиках пальцев — портал «АвтоВзгляд» расскажет чуть позже, после премьерного тест-драйва модели. Что называется, не переключайтесь.