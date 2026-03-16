Рвем шаблоны: первый тест-драйв кроссовера Changan CS35 Max

Российское древо Changan продолжает ветвиться. Целиком оно уже давно не помещается в шоу-румах. Еще недавно моделей было 14 с учетом линейки Uni, но последние подсчеты дали цифру 17! На новенького компактный кроссовер CS35 Max — самостоятельный побег в сегменте SUV-B, который будет продаваться не вместо уже знакомого нам CS35 Plus, а параллельно с ним.

Отечественный сегмент SUV-B раздувает. Как по количеству конкурентов, так и в плане их размеров. Есть ощущение, что китайцы просто отказываются выпускать кроссоверы компактнее. И некогда эталон класса — южнокорейская Hyundai Creta — в сравнении с его нынешними представителями, такими как Haval Jolion или Jaecoo J6, а теперь еще и Changan CS35 Max, кажется едва ли не карликом.

НЕМНОГО ВАЖНЫХ ЦИФР

Итак, для начала нужно разделаться со скучными, но необходимыми цифрами. Changan CS35 Max крупнее CS35 Plus и, увы, почти на 400 тыс. рублей дороже в cвоей базовой комплектации Comfort за 2 599 900 рублей.

Дебютант шире на 35 мм, длиннее на 210 мм (общая длина 4540) и на 110 мм превосходит соседа по шоу-руму в колесной базе (2715 мм). Багажник новичка на 181 литр объемнее, он вмещает 584 (или 1318 со сложенными сиденьями) литров. При этом он приземистее CS35 Plus, а его клиренс составил 180 мм.

Ну и внешне сравнение однозначно в пользу CS35 Max. Облик дерзкий и стремительный. Уже хорошо узнаваемый фирменный «гриль», что называется, в пол. Размашистая передняя оптика со светодиодной начинкой, залихватские воздухозаборники «а-ля Lexus»... В общем, если взглянуть на него спереди, марку определишь сходу.

В салоне строго и без выпендрежа. Внушают уважение три развернутых на водителя дисплея. Слева от монитора приборной панели прижился небольшой экран с дополнительной информацией, правда, без tuch-поддержки. Оригинально. Радует приятная красная прострочка. Материалы отделки разные, премиальности не ищите, зато все практично и удобно. Полно ниш для хранения всего на свете.

ХОЧУ БЫТЬ UNI

Привод только передний, но кроссовер просто ошеломительно валит по подсыхающей трассе, не обращая внимания на досадный весенний дорожный брак, а местами даже аквапланирование. Удачный симбиоз липучки Ikon Character и калибровок вспомогательной электроники позволяет даже при всплытии машины в глубоких лужах на скорости сохранять стабильность и управляемость. Зачет.

За дерзкий разгон, быстрее восьми секунд до сотни, отвечает новый 147-сильный двигатель NE 1.5Т cемейства Blue Core. Это мотор с алюминиевым гильзованным блоком с цепью в приводе ГРМ. Кстати, не так давно 2-литровый движок этого семейства ставил мировой рекорд по безостановочной работе на максимальных оборотах.

Втыкать спортрежим нет нужды, машина и так ощущается пушинкой, отзываясь на педаль газа мгновенно. Основной проблемой на трассе остается не отметиться по всем камерам фиксации превышения скорости. В «Спорте» педаль газа становится настолько чуткой, что ровная езда без потяжек становится проблематичной, роль играют миллиметры под правой ногой. Выходит, атлетизм в дизайне кузова имеет под собой основу.

Руль с таким напором по динамике кому-то может показаться пустым. Однако машина следует за ним послушно, не запаздывая передком от недостаточной и не забрасывая корму от избыточной поворачиваемости. Все проходит гармонично даже при небольшом переборе со скоростью при маневре. К тому же, помимо предустановленных режимов движения, рычажок управления которыми находится на центральной консоли под рукой, в меню заложена отдельная настройка усилия на руле. Выручает, можно добавить тяжести.

Ну а 7-ступенчатый «робот», даже не адаптировавшись к новому водителю, бесшовно тасует передачами на скорости. Некоторые ощутимые заминки в виде несильных рывков были только в ходе трогания с места. И то лишь поначалу.

БЕЗ АНИМАЦИИ НИКАК

Конечно, хотелось попробовать кроссовер на грунте. Но в этот раз не вышло. Впрочем, по тому, как машина проходит открывшиеся из-под снега выбоины, ясно, что инженерам удалось подобрать удачный компромисс между жесткостью и комфортом подвески. Кстати, сзади здесь независимая схема, как и спереди. Отсюда и ощущение большего комфорта, нарушает который, быть может, лишь назойливый шум из-под колесных арок. Шумоизоляции, признаться, немного недостает. И движок тоже слышно сильнее, чем хотелось бы.

CS35 Max не совершенен, чем и хорош. Тут однозонный климат-контроль, нет беспроводной зарядки. Есть вопросы и к наклону подушек передних кресел. Автор этих слов всю дорогу слегка сползал с них вперед, тогда как спинки-ковши практически идеально держат поясницу и спину целиком.

Но это пустяки. Недочеты охотно прощаешь, ощущая в «Максе» ту самую настоящую автомобильную «косточку», которой в той или иной степени могут похвастать едва ли не все «Чанганы» поголовно. Да, отдельные недостатки есть. Та же «шумка», например. Или радар, расположенный под открытым для грязи шильдиком на «гриле», а не под стеклом, регулярно очищаемым «дворниками». Но в целом, повторюсь, езда приносит удовольствие.

Азарта при необходимости можно «долить» под крышечку, словно кипяточка в заварочный чайник. Китайцы изменили бы себе, если бы не затеяли очередную анимацию. Это режим движения Track, при котором спортивный режим дополняет рык двигателя, транслируемый в салон сразу через все шесть динамиков Sony.

Умри все живое: кокпит — все три монитора перед глазами водителя — наливаются пульсирующим красным, а динамики будят нервным порыкиванием движка (смоделированным, признаться, не слишком удачно). Да, на адреналин открытой заслонки выхлопа Porsche 911 Turbo это походит мало. Но если вы окочурились в пробках и засыпаете на ходу, однозначно взбодрит.

КУДА УЖ БОЛЬШЕ

Нынешний рынок его участникам внушает немалые опасения. Перспективы туманны. Март-апрель, должно быть, окажутся показательными в плане продаж и зададут тренд до конца года. Но еще один яркий кроссовер точно не окажется лишним. Мы за выбор в любых его проявлениях. Тем более что CS35 Max вызывает только позитивные эмоции.

По цене от 2 599 900 до 2 719 900 рублей можно получить быстрый и ловкий кроссовер с комфортным вторым рядом сидений, отличным багажником и вполне приемлемым расходом топлива. А главное, отлично укомплектованным всеми современными гаджетами и системами безопасности, включая видеорегистратор. Здесь вам и камеры кругового обзора, и пятая дверь с электроприводом, и полный зимний пакет. И даже физические кнопки климатической системы со всеми обогревами оставили. Уважуха...