Кроссовер Exeed LX рискует покинуть российский рынок

Более десятка дилерских центров в нашей стране больше не могут предложить покупателям кроссоверы Exeed LX. В то же время автосалоны, где еще остался соответствующий компактный SUV, предупреждают, что новых поставок таких автомобилей на территорию РФ ждать не стоит.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил ресурс «Китайские автомобили». Официальные представители пресс-офиса китайской марки прямо не ответили вопрос наших коллег о возможности ухода LX с отечественного рынка. Однако обратили внимание, что новоиспеченный отечественный бренд Esteo, с шильдиком которого планируют выпускать перелицованные Exeed, сосредоточится на производстве средне- и крупноразмерных машин.

На сегодняшний день на русскоязычном сайте Exeed в разделе «Автомобили в наличии» можно найти чуть меньше четырех десятков LX, сошедших с конвейера год или пару лет назад. Напомним, в линейку двигателей «китайца» включены наддувные агрегаты объемом 1,6 и 1,5 л, выдающие 150 и 147 л.с. Более мощным версиям достается полный привод.

