Глава АВТОВАЗа Максим Соколов прокомментировал исход «китайцев» из России

Российский авторынок все еще находится в зоне турбулентности. На фоне передела долей между местными и зарубежными производителями фиксируется отток китайских брендов. И комментируя эту ситуацию, глава АВТОВАЗа Максим Соколов высказался довольно жестко.

«Уходят? Значит, туда и дорога», — сказал топ-менеджер в беседе с корреспондентом «Российской газеты». Г-н Соколов не видит в происходящем трагедии и предпочитает философский взгляд на перспективы. Дальнейшее развитие отечественного рынка он оценивает сдержанно: «Поживем — увидим», резюмировал руководитель компании.

Напомним, что в 2026 году с Россией попрощалась китайская марка Kaiyi. Ее автомобили производили на калининградском заводе «Автотор», который уже переключился на другие проекты. Кроме того, из автосалонов исчезли Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35 и X7, GAC GS3, а также Jetour X50 и X70.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что список ушедших моделей в обозримом будущем пополнит и компактный кроссовер Exeed LX. Впрочем, скучать по этому SUV россиянам не придется: вероятнее всего, паркетник вернется в шоу-румы под новым именем Esteo.