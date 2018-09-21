Мультимедийные системы Renault, Nissan и Mitsubishi подружаться с Google

Свежее программное обеспечение будет разработано к 2021 году. Для этого создатели используют самую популярную «операционку» Android. В основу навигации ляжет сервис Google Maps, а постоянный доступ к Сети позволит загружать любые приложения, разработанные специально для транспортных средств, из Google Play Store. А система Google Assistant, в основе которой лежат технологии искусственного интеллекта, сделает возможным голосовое общение водителей и пассажиров с автомобилем.

Отдельно стоит отметить, что разрабатываемая инфомционно-развлекательная система будет работать автономно и, кроме этого, сможет совмещаться не только с «андроидными» смартфонами и планшетами, но и с другими операционными системами, например с Apple iOS.

Специалисты уверяют, что после внедрения новой разработки, упростится не только обновление программного обеспечения, но и станет возможна дистанционная диагностика большинства систем автомобиля.