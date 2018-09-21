Мосгорсуд запретил «СтопХам»

Московский городской суд удовлетворил иск главного управления Минюста по Москве к «Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе» (МРОО СРКВГО) «СтопХам» о ликвидации общественного объединения.

Министерству не нравилось, что стопхамовцы на протяжении длительного времени не предоставляли ведомству никаких данных о своей деятельности.

Напомним, что «СтопХам» стал известен в начале 2010-х и быстро привлек к себе внимание общественности публикуя в интернете видеоролики, в которых активисты лепят огромные наклейки на на стекла припаркованных с нарушением ПДД авто, а затем с удовольствием дерутся с взбешенными автовладельцами. Одно время такие видео набирали миллионы просмотров. Но через несколько лет финансирование бойцов «СтопХам», которым, по слухам, занимались связанные с провластными структурами молодежные фонды, постепенно прекратилось и организация тихо зачахла.

Ее отец-основатель Дмитрий Чугунов пытался потом даже двинуть в политику, баллотируясь в депутаты по одному из избирательных округов Москвы. Но даже отрощенная им по такому случаю убедительная бородка электорат не привлекла.

Последнее решение Мосгорсуда относительно «СтопХам» — считается официальным основанием для исключения организации из ЕГРЮЛ.