Аварии без пострадавших будут оформлять по новым правилам

Нынешние положения законодательства ОСАГО говорят, что если у виновника аварии нет полиса обязательного автострахования (или он просрочен), то выплачивать возмещение пострадавшим страховая компания не должна. Потерпевшим в таком случае предлагается самостоятельно в судебном порядке взыскивать с не застрахованного аварийщика причиненный им ущерб.

Для законопослушных автомобилистов это сопряжено с массой дополнительных затрат не только финансового порядка. Им приходится убивать кучу времени и сил на экспертную оценку своих потерь, а отечественное гражданское судопроизводство даже по самым пустяковым делам, как известно, может тянуться практически бесконечно. Ответчику, в частности, достаточно избегать официального вручения извещения о суде и никакие доказательства и справки пострадавшим не помогут, поскольку судебный процесс просто не начнется.

И если даже он состоится и аварийщику присудят выплачивать пострадавшим какие-то компенсации, то внезапно может выясниться, что у ответчика за душой нет никакого имущества, а его зарплата равна минимально установленной законом. Или он и вовсе официально безработный.

То есть текущие правила ОСАГО ставят людей, исправно оплачивающих свою автогражданскую ответственность, в заведомо невыгодное положение по отношению к тем, кто совершает аварии, сэкономив к тому же не покупке полиса.