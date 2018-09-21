Аварии без пострадавших будут оформлять по новым правилам

harronlaw.com
Группа депутатов внесла на рассмотрение коллег по Госдуме поправку в Закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», которая может стать манной небесной для тех автовладельцев, машины которых пострадали в ДТП по вине не застрахованного водителя. С учетом того, что таковых в стране по самым скромным подсчетам около двух миллионов человек, законодательная новелла выглядит более, чем актуальной.
Алексей Батушенко

Нынешние положения законодательства ОСАГО говорят, что если у виновника аварии нет полиса обязательного автострахования (или он просрочен), то выплачивать возмещение пострадавшим страховая компания не должна. Потерпевшим в таком случае предлагается самостоятельно в судебном порядке взыскивать с не застрахованного аварийщика причиненный им ущерб.

Для законопослушных автомобилистов это сопряжено с массой дополнительных затрат не только финансового порядка. Им приходится убивать кучу времени и сил на экспертную оценку своих потерь, а отечественное гражданское судопроизводство даже по самым пустяковым делам, как известно, может тянуться практически бесконечно. Ответчику, в частности, достаточно избегать официального вручения извещения о суде и никакие доказательства и справки пострадавшим не помогут, поскольку судебный процесс просто не начнется.

И если даже он состоится и аварийщику присудят выплачивать пострадавшим какие-то компенсации, то внезапно может выясниться, что у ответчика за душой нет никакого имущества, а его зарплата равна минимально установленной законом. Или он и вовсе официально безработный.

То есть текущие правила ОСАГО ставят людей, исправно оплачивающих свою автогражданскую ответственность, в заведомо невыгодное положение по отношению к тем, кто совершает аварии, сэкономив к тому же не покупке полиса.

Подобную практику депутаты Госдумы решили прекратить простым способом. По их мнению, в законодательство об ОСАГО следует внести поправку, обязывающую страховую компанию платить застрахованному в ней водителю возмещение ущерба по ДТП даже в случае, если у виновника нет полиса ОСАГО.

А потом страховщик, у которого, как правило, имеется штат квалифицированных юристов, волен уже сам взыскивать по суду с виновника аварии свои расходы.

– Мы предлагаем переложить бремя взыскания компенсации с виновного на страховую компанию пострадавшего в ДТП, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, депутат от ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Напомним, что в данный момент в Госдуме проходит обсуждение целый пакет поправок в Закон РФ «Об ОСАГО». В частности, он включает лоббируемое страховым сообществом расширение «коридора» базовой цены полиса «автогражданки», которое почти гарантированно приведет только к росту его стоимости.

Кроме того, планируется отменить «территориальный коэффициент» при определении цены ОСАГО, а также ввести новую, более подробную и сложную систему расчета его стоимости — привязанную к возрасту водителя, его стажу вождения, нарушениям ПДД и прочим нюансам.

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21 сентября 2018
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