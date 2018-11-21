Почему Volvo на автосалоне в Лос-Анджелесе покажет пустой стенд

Накануне Volvo заинтриговала своих поклонников парой загадочных тизеров, на которых были изображены смартфон и коробка с надписями «Это не телефон» и «Это не посылка». Было выстроено много догадок и предположений. Что же это все значит? Похоже, открытия Лос-анджелесского моторшоу дожидаться не придется: бренд раскрыл свои карты заранее.
В этом году Volvo нашел нетривиальный подход к американскому автосалону: шведы решили не выставлять на своем стенде ни одной машины. Это будет первый случай в истории, когда марка будет присутствовать на выставке, а ее автомобили — нет.
Центром внимания посетителей бренд сделает художественную композицию без намека на машину, где большими буквами будет сиять фраза «Это не автомобиль».
Вместо демонстрации продукции на колесах, компания собирается поговорить о том, каким может быть эта самая продукция. Тут будут представлены новейшие интернет-технологии бренда, которые, к примеру, позволят доставлять в автомобиль товары или использовать электронные ключи для каршеринга. Также производитель покажет принципы работы беспилотных машин.
— Мы понимаем, что не сможем побороться за звание лучшего автомобиля выставки в этом году — и не переживаем по этому поводу. — сообщил один из руководителей Volvo Cars Мортен Левенстам.
При этом, стоит напомнить, что к 2025 году шведы предполагают делать половину годового объёма продаж с электромобилями, а треть — с автономными машинами. Обычные авто компания будет реализовывать менее, чем в 20% случаев. А вот получится ли — большой вопрос.