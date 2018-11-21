Почему Volvo на автосалоне в Лос-Анджелесе покажет пустой стенд

В этом году Volvo нашел нетривиальный подход к американскому автосалону: шведы решили не выставлять на своем стенде ни одной машины. Это будет первый случай в истории, когда марка будет присутствовать на выставке, а ее автомобили — нет.

Центром внимания посетителей бренд сделает художественную композицию без намека на машину, где большими буквами будет сиять фраза «Это не автомобиль».

Вместо демонстрации продукции на колесах, компания собирается поговорить о том, каким может быть эта самая продукция. Тут будут представлены новейшие интернет-технологии бренда, которые, к примеру, позволят доставлять в автомобиль товары или использовать электронные ключи для каршеринга. Также производитель покажет принципы работы беспилотных машин.